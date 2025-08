Sportivo Pismanta, el club que puso de moda los carnavales y lleva en su piel los colores de Boca

Este fanatismo por el club del barrio fue mucho más allá. Es que vecinos lo adoptaron como parte de su región y hasta fueron construyendo ese sentido de pertenencia con el paso de los años. Era como propio. Una segunda casa. Es por eso que cuando se tuvo que elegir los colores que llevaría en su camiseta, primeriaron los hinchas de Boca de la zona: la votación fue mayor y registraron a Sportivo Pismanta con el color azul y oro. Otro de los datos importantes del club, es que llevan como apodo y bandera la cara de un 'Cacique', quien fue un líder huarpe del norte sanjuanino. A modo de legado y homenaje, su monumento de tres metros está ubicado en Angualasto, a unos 1.700 metros de altura que recuerda su figura como un símbolo de coraje.

Una vez que plantaron bandera dentro en los torneos del departamento, empezaron a notar que estaban para grandes cosas. Y como si fuera poco, en el '86, cuando la Selección Argentina daba el batacazo frente a Alemania para conseguir el segundo Mundial en su historia, Sportivo Pismanta hacía lo propio desde su rinconcito: ese mismo año logró quedarse con el primer campeonato de primera división, consolidando décadas de esfuerzo deportivo.

Si bien pasó mucho tiempo para que pueda sumar su segunda estrella a la camiseta, el 2023 vino con creces: un Centenario lleno de gloria y un mandato femenino que marcó un antes y un después en la historia. Claudia Cabral tomó las riendas del club Cacique y se convirtió en la primera mujer en conducir Pismanta. Además, ese año tuvo la celebración de los 100 años de la institución y la obtención de un nuevo campeonato departamental, luego de romper el maleficio que duró 37 años. Fue una final emocionante, en la que el 'Boca' de Las Flores venció 2-1 a San Lorenzo con goles de Roberto Cortez y Néstor Espejo, ganando así su lugar en la Copa de Campeones de San Juan 2024.

Cuando todavía estaban frescos los festejos del título, llegó lo más esperado. Gracias al programa provincial Clubes Mineros, Sportivo Pismanta inauguró en septiembre de 2023 una moderna cancha de fútbol 11 con césped sintético, la primera de Iglesia. Esta obra, de más de 4.000 metros cuadrados, incluye también vestuarios, camarines, playón deportivo y salón para eventos. Hoy, el predio puede albergar hasta 300 personas y es uno de los mejores equipamientos deportivos de la región.

Carnaval en Las Flores: la fiesta que nació en el corazón del Club Sportivo Pismanta

Durante décadas, el Club Sportivo Pismanta fue el epicentro de una de las celebraciones más queridas del norte sanjuanino: el Carnaval de Las Flores. La tradición comenzó a tomar forma en 1975, cuando la Comisión de Damas del club organizó el primer gran baile de carnaval, uniendo a toda la comunidad en un evento lleno de color, música y alegría.

Desde entonces, cada febrero, las instalaciones del club se convertían en un verdadero corsódromo popular: comparsas, murgas, carruajes, chayas, espectáculos artísticos y ranchos de comida típica daban vida a una fiesta que crecía año a año.

Con el paso del tiempo y el reconocimiento del carnaval como fiesta departamental, la sede del evento pasó a la Plaza San Martín, pero el club nunca dejó de ser el alma organizativa de esta tradición. Hasta hoy, Sportivo Pismanta continúa impulsando el carnaval como una celebración de identidad y orgullo local.

Claudia Cabral, la primera mujer presidenta de Pismanta:

Claudia no nació en Las Flores, pero se enamoró incondicionalmete del club cuando llegó desde la ciudad de San Juan a Las Flores. Se casó, formó su familia y se metió de lleno en la vida comunitaria del club. "Siempre colaboré. Desde que mis hijos eran chiquitos", contó a Tiempo de San Juan.

Este vínculo de Claudia con el club empezó gracias a una comparsa improvisada que organizó con los chicos del barrio para el carnaval. "Con pocos recursos, armamos un carro, juntamos niños y salimos. Esa comparsa tiene 23 años y todavía sigue".

Apenas un tiempo después -en 2021-, llegó la propuesta tan esperada y que no la hizo temblar: "Me preguntaron si quería ser presidenta… y ni lo dudé". Y como si estuviese escrito en los propios libros, lo que vino después fue histórico: centenario con título después de 37 años y la inauguración del césped sintético.

En un ámbito tradicionalmente 'de hombres', Claudia asume su rol con naturalidad, pero también con conciencia. "No es fácil. Hay que hacerse escuchar, demostrar, y a veces hacer el doble. Pero acá, como nos conocemos todos, hay mucho respeto. El secreto es no aflojar", afirmó.

Hoy, al frente del Club Sportivo Pismanta, con cancha nueva, una hinchada fiel y un barrio que la sigue como bandera, Claudia representa eso que a veces no se ve en los títulos, pero se siente en el aire: "Este club es pasión, entrega y esfuerzo. Mucho esfuerzo", cerró.

Pablo Balmaceda, el hincha fiel y con el corazón pintado azul y oro:

Los hinchas son el alma de los clubes y Pablo Balmaceda es un loco por el 'Cacique'. La pasión desenfrenada por los colores de Sportivo Pismanta lo mantiene siempre fiel y al pie del cañón para estar colaborando firmemente siempre que la institución lo necesite. El fanático forma parte de la ruidosa y popular banda de 'Los Pibes 22' y no deja dudas de que su amor por el azul y oro es especial y único. "Esto es todo en mi vida", remarcó con orgullo.

Pablo es hincha, organizador y líder de la barra 'Cacique'. Uno de los fundadores de 'Los Pibes 22', la hinchada oficial del club. "Somos tres los que organizamos, pero por lo general voy al frente. Hace tres años decidimos armar bien la barra, con trapos, instrumentos, y no paramos más", dijo, mientras cargaba en sus manos el termo ploteado con los escudos de Boca y de Pismanta. Sus dos grandes amores.

"Ser hincha es más que alentar. Es familia. Es poner de tu bolsillo, tu tiempo, tu corazón para que el club siga creciendo. No importa si ganamos o perdemos: el sentimiento está igual", aseguró Balmaceda, que se vistió a con traje azul y oro para la ocasión.

Nací en este club. Y si me toca elegir, me muero con esta camiseta puesta Nací en este club. Y si me toca elegir, me muero con esta camiseta puesta

La historia de Pablo con el Cacique es de sangre. Su abuelo fue jugador y técnico, su padre también. Él mismo fue jugador, DT y ahora jefe de barra. No hay rol que no haya ocupado. "Nací en este club. Y si me toca elegir, me muero con esta camiseta puesta", dice con la voz quebrada.