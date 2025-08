Murió Mario Agüero, leyenda del hockey sanjuanino y mundial

image

Fue parte del seleccionado argentino de hockey sobre patines desde 1975 hasta 1989 y campeón sudamericano en Mar del Plata (1975) y Santiago de Chile (1977). Con la celeste y blanca integró el equipo campeón del mundo en San Juan (1978) y Novara (1984). A estos galardones se suman el campeonato panamericano en San Juan de Puerto Rico (1979) y la Copa de las Naciones en Montreux (1985).

Como entrenador, trabajó en Italia, España, Portugal, Colombia y Argentina. En 1993 dirigió al seleccionado nacional de hockey de Brasil y, en 2003, al de Estados Unidos.

Al regresar a la Argentina, fue entrenador del Club Andes Talleres de Mendoza y dirigió al equipo femenino de Concepción Patín Club de San Juan, con el que se consagró campeón en todos los torneos disputados. Luego se desempeñó como presidente de Concepción Patín Club. Y, tras abandonar el hockey profesional, siguió vinculado a la actividad con un equipo de veteranos. Sin embargo, por problemas en la cadera, tuvo que colgar los patines para dedicarse exclusivamente a su empresa constructora.

Vanagloriado en el mundo por su capacidad con la bocha y el stick, su partida, a los 68 años, genera honda conmoción. De hecho, tras la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se colmaron de mensajes recordándolo.

Entre quienes lo despidieron, destacó el sentido posteo del entrenador de la selección, José Luis Páez: “Gracias, gracias por tantas alegrías que nos diste, Mario Rodolfo Agüero. Gracias por ser parte de mi vida como amigo, hermano, padre... Y, sobre todas esas cualidades, fuiste, eres y serás mi eterno ídolo. Te vamos a extrañar y a querer para toda la vida”, manifestó en sus redes.

Y finalizó: “Sé que estás descansando en paz ahora y que nuestro Dios te tendrá en su gloria. Me despido y me llevo lo magnífico e inolvidable que viví a tu lado. Me viste nacer, me viste crecer, y hoy este adulto es parte tuya. Me enseñaste la verdadera lucha de este deporte. Así te despido, con tu mano en alto en esa foto: tocabas el cielo, y así te recordaré siempre, mi campeón de la vida”.

Mario Agüero será velado este miércoles, en la Cochería Municipal de Capital, ubicada sobre Avenida Rawson, de 8:00 a 15:00.