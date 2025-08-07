El ex verdinegro que tomó el corralito de Sarmiento para ganar un partido clave en San Juan

Tras la desvinculación de Javier Sanguinetti, Sarmiento anunció oficialmente a Facundo Sava como el director técnico que tendrá como objetivo principal dejar al Verde en la máxima categoría del fútbol argentino. El 'Colo' es un ex entrenador verdinegro y tendrá un partido clave y directo en San Juan.

El Colo, que ya supo dirigir al equipo de Junín, firmó el contrato que lo vinculará a la institución hasta diciembre de 2026 y puso en marcha este nuevo ciclo.

Sava tendrá como laderos a Hernán López y Maximiliano Serafinovich (ayudantes de campo), Santiago Montanari (preparador físico), Damián González (entrenador de arqueros) y Damián Salazar (videoanalista).

Comunicado sobre la llegada de Facundo Sava:

Partido clave en San Juan:

San Martín y Sarmiento de Junín se verán las caras este próximo sábado desde las 14.30hs en el Hilario Sánchez, por la fecha 4 del Torneo Clausura. Será un partido lleno de condimentos y que promete más de tres puntos para el vencedor. La lucha por el descenso está que arde y estos equipos son parte de la pelea.

La salida de Facundo Sava de San Martín:

Facundo Sava fue director técnico de San Martín desde abril hasta septiembre de 2012, después de haber sido asistente técnico de Daniel Garnero. Su paso por el club como entrenador principal duró un total de 14 partidos, en los cuales el equipo tuvo 4 victorias, 1 empate y 9 derrotas, con un promedio de 0,93 puntos por partido.

Su salida del club se produjo tras una derrota por 3 a 1 contra Racing Club. A pesar de que Sava expresó su deseo de continuar y aseguró que el grupo de jugadores estaba conforme con su trabajo, la dirigencia, encabezada por el presidente Jorge Miadosqui, decidió despedirlo. En ese momento, San Martín se encontraba en una situación complicada, último en la tabla de promedios. El propio Sava reconoció que, si bien el equipo había tenido "partidos muy buenos", los resultados no los habían acompañado.