jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera División

El ex verdinegro que tomó el corralito de Sarmiento para ganar un partido clave en San Juan

Facundo Sava es el nuevo entrenador del Verde y tiene la obligación de hacer un buen partido frente a San Martín para alejarse de la zona baja de los promedios. Su regreso es el segundo ciclo y será nada más y nada menos que ante su ex equipo sanjuanino. Juegan este sábado en el Hilario Sánchez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Facundo Sava, el nuevo entrenador de Sarmiento de Junín.

Facundo Sava, el nuevo entrenador de Sarmiento de Junín.

Tras la desvinculación de Javier Sanguinetti, Sarmiento anunció oficialmente a Facundo Sava como el director técnico que tendrá como objetivo principal dejar al Verde en la máxima categoría del fútbol argentino. El 'Colo' es un ex entrenador verdinegro y tendrá un partido clave y directo en San Juan.

Lee además
Final de la Copa País. 
Región Cuyo

Final de la Copa País: precio de las entradas y los accesos que tendrá cada liga en el Bicentenario
Los jugadores de la Selección Argentina ternados al Balón de Oro. 
La terna

Dos campeones del mundo están nominados al Balón de Oro 2025
Sin título

El Colo, que ya supo dirigir al equipo de Junín, firmó el contrato que lo vinculará a la institución hasta diciembre de 2026 y puso en marcha este nuevo ciclo.

Sava tendrá como laderos a Hernán López y Maximiliano Serafinovich (ayudantes de campo), Santiago Montanari (preparador físico), Damián González (entrenador de arqueros) y Damián Salazar (videoanalista).

Comunicado sobre la llegada de Facundo Sava:

Sin título

Partido clave en San Juan:

San Martín y Sarmiento de Junín se verán las caras este próximo sábado desde las 14.30hs en el Hilario Sánchez, por la fecha 4 del Torneo Clausura. Será un partido lleno de condimentos y que promete más de tres puntos para el vencedor. La lucha por el descenso está que arde y estos equipos son parte de la pelea.

image

La salida de Facundo Sava de San Martín:

Facundo Sava fue director técnico de San Martín desde abril hasta septiembre de 2012, después de haber sido asistente técnico de Daniel Garnero. Su paso por el club como entrenador principal duró un total de 14 partidos, en los cuales el equipo tuvo 4 victorias, 1 empate y 9 derrotas, con un promedio de 0,93 puntos por partido.

Su salida del club se produjo tras una derrota por 3 a 1 contra Racing Club. A pesar de que Sava expresó su deseo de continuar y aseguró que el grupo de jugadores estaba conforme con su trabajo, la dirigencia, encabezada por el presidente Jorge Miadosqui, decidió despedirlo. En ese momento, San Martín se encontraba en una situación complicada, último en la tabla de promedios. El propio Sava reconoció que, si bien el equipo había tenido "partidos muy buenos", los resultados no los habían acompañado.

image

Temas
Seguí leyendo

"Siempre con nosotros", Peñarol y Árbol Verde le rindieron un sentido homenaje a la familia de Roni Arias

A puro caño y gambeta: las jugadas de Ciro Messi que enloquecieron los hinchass del Inter Miami

Nico Tivani vuela en Europa: ganó la primera etapa de la Vuelta a Portugal tras un explosivo sprint

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Arturo Ovalles al Mundial de Mountain Bike en Suiza: "Lo dejo todo por este sueño"

Ciclismo: en el fin de semana habrá competencias en pista y ruta

Con Messi en la tribuna y de la mano de De Paul y Lucho Suárez, el Inter Miami clasificó a cuartos de la Leagues Cup

El TC desembarca en San Juan: los horarios y el cronograma para el "Desafío de las Estrellas"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
laburantes, futbolistas y sonadores: la vida detras de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

Te Puede Interesar

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país
Investigación Federal

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan
Protocolo

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan