El emotivo video de un niño chileno que aprende hockey sobre patines de la mano de un sanjuanino

Un video que emocionó a en redes sociales muestra a Jesús , un niño chileno con síndrome de Down que encontró en el hockey sobre patines una fuente de motivación y alegría. Lo más llamativo es que detrás de esta historia está un sanjuanino que lleva adelante un proyecto inclusivo de hockey en Chile: Oscar “Chupa” Oviedo, referente histórico del club Olimpia y entrenador del club Red Star , de Santiago .

Luego de una etapa de dos años en Mendoza y varios años en su querido Olimpia, el “Chupa” hace un tiempo decidió dar el salto a Chile tras participar en una tecnificación en Red Star. Allí encontró un grupo comprometido y el respaldo de su amigo y colega Javier Guglielmini, con quien encaró esta nueva etapa profesional con entusiasmo.

Pero siempre comprometido con el hockey inclusivo, cuyo proyecto se potenció en el club de calle General Acha, donde personas con discapacidad econtraron en el hockey una opción para mejorar su salud física y mental, además de fomentar la integración y el compañerismo. Este modelo social ya comenzó a replicarse en Chile, donde Oviedo busca que el deporte sea un espacio para todos.

Hockey para todos: un proyecto con corazón sanjuanino que cruza fronteras

El proyecto “Hockey para Todos”, nacido en el Olimpia Patín Club, es un ejemplo de inclusión y compromiso social que ya logró instalarse en la provincia y ahora se expande a Chile gracias a la gestión de Oviedo. La iniciativa cuenta con la colaboración de un equipo multidisciplinario integrado por profesores, voluntarios, psicopedagogos y psicólogos que trabajan con niños y jóvenes, brindándoles un espacio de contención y desarrollo personal.