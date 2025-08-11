El especial saludo de un famoso a la Liga Albardón-Angaco tras consagrarse campeón en la Copa País

El histórico logro de la Liga Albardón-Angaco en la Copa País 2025 tuvo una felicitación de lujo. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, saludó públicamente al equipo sanjuanino tras consagrarse campeón de la Etapa San Juan el último domingo en el Estadio del Bicentenario.
“La Liga Albardón-Angaco es el nuevo campeón de la Copa País 2025 y representará a San Juan en la Fase Regional. ¡Felicitaciones a mi amigo y presidente Andrés Alderete por este gran logro deportivo!”, escribió Tapia en su cuenta de Instagram, junto a una foto de Alderete levantando el trofeo. La publicación sumó miles de “me gusta” y decenas de mensajes de agradecimiento al titular de AFA.
La consagración llegó después de un triunfo por 1-0 frente a la Liga Caucetera/Sanmartiniana, con gol de Octavio Martín, que les dio la clasificación a la etapa Regional. El equipo venía de dar un golpe en las semifinales al eliminar a la poderosa Liga Sanjuanina, una de las favoritas.
Ahora, el combinado albardonero-angaqueño se prepara para enfrentar al ganador de la llave entre Mendoza y Villa Mercedes, soñando con llegar a la gran final nacional y obtener el pasaje directo a la Copa Argentina 2026.