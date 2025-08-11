El especial saludo de un famoso a la Liga Albardón-Angaco tras consagrarse campeón en la Copa País

El histórico logro de la Liga Albardón-Angaco en la Copa País 2025 tuvo una felicitación de lujo. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , saludó públicamente al equipo sanjuanino tras consagrarse campeón de la Etapa San Juan el último domingo en el Estadio del Bicentenario.

“La Liga Albardón-Angaco es el nuevo campeón de la Copa País 2025 y representará a San Juan en la Fase Regional. ¡Felicitaciones a mi amigo y presidente Andrés Alderete por este gran logro deportivo!”, escribió Tapia en su cuenta de Instagram, junto a una foto de Alderete levantando el trofeo. La publicación sumó miles de “me gusta” y decenas de mensajes de agradecimiento al titular de AFA.

La consagración llegó después de un triunfo por 1-0 frente a la Liga Caucetera/Sanmartiniana, con gol de Octavio Martín, que les dio la clasificación a la etapa Regional. El equipo venía de dar un golpe en las semifinales al eliminar a la poderosa Liga Sanjuanina, una de las favoritas.

Ahora, el combinado albardonero-angaqueño se prepara para enfrentar al ganador de la llave entre Mendoza y Villa Mercedes, soñando con llegar a la gran final nacional y obtener el pasaje directo a la Copa Argentina 2026.