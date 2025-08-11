lunes 11 de agosto 2025

Ataque vengativo

Por una disputa entre adolescentes, un padre abrió fuego contra un menor y su casa en Capital

Los hechos fueron dos y ocurrieron en un lapso de una semana. En uno de los casos, el menor estaba jugando con un amigo a la pelota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el taxista atrapado este viernes, Sebastián Agüero.

Un problema entre dos adolescentes que inició en una escuela y que también tuvo un encontronazo entre las madres, terminó de la peor forma. Uno de los padres tomó venganza y disparó contra el adolescente en dos ocasiones. Hechos ocurridos en Capital.

Esta historia tiene data de mayo. Tras la pelea entre los adolescentes, el primer caso fue el 16 de mayo. Según esa primera denuncia, el chico estaba jugando a la pelota con un amigo en una plaza en inmediaciones de Cereceto y Las Heras. En ese momento llegó Pablo Flores (el atacante) a bordo de su auto, se bajó y se dirigió al chico que había peleado con su hijo. Ahí lo amenazó, se subió de nuevo al auto y disparó en un par de ocasiones.

El segundo caso ocurrió al otro viernes, el 23 de mayo precisamente. Las víctimas manifestaron que estaban en la vereda de su casa ubicada por Cereceto y Las Heras, y que vieron a Flores a bordo de un taxi. Según su relato, Flores realizó cinco disparos contra la vivienda y se dieron a la fuga.

Tras este episodio, el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez de UFI Genérica realizaron una exhaustiva investigación y dieron con Flores. Tuvo la audiencia en su contra y le imputaron el delito de abuso de armas (dos hechos) en calidad de autor. La fiscalía solicitó que quedara preso, pero el juez denegó tal petición y lo dejó en libertad con medidas de coerción.

La investigación no terminó ahí, las pesquisas siguieron buscando al conductor del taxi, involucrado en el segundo hecho. La detención fue el viernes y este lunes se realizó la audiencia en su contra. Se trata de Sebastián Agüero, el mismo quedó imputado por abuso de armas (un hecho) en calidad de participe necesario.

Se le hizo pericias a este taxi y confirmaron que no fue pedido por la aplicación, es decir, que Agüero actuó en complicidad con Flores. El arma no fue hallada por las pesquisas.

