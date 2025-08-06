Una adolescente fue asaltada cuando iba a la escuela: le pegaron con un arma y le robaron el celular

Este martes por la mañana, una adolescente de 14 años fue víctima de un violento asalto mientras se dirigía a la escuela, en el departamento Rawson. El hecho ocurrió cerca de las 07:10 horas en inmediaciones de calle Alfredo Rizo, al oeste de Vidart.

Según fuentes policiales, la menor fue interceptada por un vehículo de color rojo, del cual descendieron dos sujetos armados. Uno de los agresores golpeó a la joven con un arma de fuego en el rostro, específicamente en el costado externo del ojo derecho. Tras la agresión, le sustrajeron un celular marca E-14 y escaparon en el mismo vehículo.

La adolescente, identificada de apellido Celan, fue asistida en la sede policial por personal médico de una ambulancia que determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud. El padre de la víctima fue quien denunció lo ocurrido ante las autoridades, actuando en representación de su hija.

Investiga Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad.

Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre la identidad de los atacantes ni del vehículo involucrado.