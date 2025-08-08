Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.

Mensajes de repudio y preocupación se multiplicaron en los últimos días en redes sociales de sanjuaninos, luego de que se viralizaran imágenes de un hombre que se filma circulando en su auto a más de 200 km/h sobre la Ruta 40, en la zona de Pocito.

Presunto embaucador Un sanjuanino buscó a un "gestor" para traer productos de Chile y sufrió una estafa millonaria

En los videos, grabados por el propio sujeto y compartidos en su cuenta de Instagram, se puede ver el velocímetro de su vehículo mientras conduce por la doble vía ubicada en las inmediaciones del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953795835822547216&partner=&hide_thread=false Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

En las últimas horas, trascendieron una serie de videos del conductor que muestra sus maniobras a lo largo de diferentes días, durante la noche. pic.twitter.com/el3DT1VMUs — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 8, 2025

El conductor, que en su perfil de Instagram se identifica como #intenso y #comerciante, hace los videos durante las noches y tiene varios, publicados a lo largo de diferentes días.

image

La temeraria conducta fue duramente criticada por diversos usuarios, quienes señalaron que pone en riesgo no solo su vida, sino también la de otras personas que transitan por el lugar.

Al mismo tiempo, se trata de una zona peligrosa, en la que se han registrado diversos accidentes en los últimos meses, llegando algunos de ellos a ser fatales. De hecho, el más reciente se ocurrió el pasado 25 de junio, cuando dos hermanos que viajaban en moto perdieron el control e impactaron contra el guardarraíl. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de ellos, identificado como Alberto Iván Olivera, falleció.