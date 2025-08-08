viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

En las últimas horas, trascendieron una serie de videos de un conductor que muestra sus maniobras a lo largo de diferentes días, durante la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.

Mensajes de repudio y preocupación se multiplicaron en los últimos días en redes sociales de sanjuaninos, luego de que se viralizaran imágenes de un hombre que se filma circulando en su auto a más de 200 km/h sobre la Ruta 40, en la zona de Pocito.

Lee además
Un sanjuanino ganó un premio millonario durante el último sorteo del Quini 6.
Fortuna

Otro sanjuanino ganó un premio millonario por jugar al Quini 6
un sanjuanino busco a un gestor para traer productos de chile y sufrio una estafa millonaria
Presunto embaucador

Un sanjuanino buscó a un "gestor" para traer productos de Chile y sufrió una estafa millonaria

En los videos, grabados por el propio sujeto y compartidos en su cuenta de Instagram, se puede ver el velocímetro de su vehículo mientras conduce por la doble vía ubicada en las inmediaciones del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953795835822547216&partner=&hide_thread=false

El conductor, que en su perfil de Instagram se identifica como #intenso y #comerciante, hace los videos durante las noches y tiene varios, publicados a lo largo de diferentes días.

image

La temeraria conducta fue duramente criticada por diversos usuarios, quienes señalaron que pone en riesgo no solo su vida, sino también la de otras personas que transitan por el lugar.

Al mismo tiempo, se trata de una zona peligrosa, en la que se han registrado diversos accidentes en los últimos meses, llegando algunos de ellos a ser fatales. De hecho, el más reciente se ocurrió el pasado 25 de junio, cuando dos hermanos que viajaban en moto perdieron el control e impactaron contra el guardarraíl. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de ellos, identificado como Alberto Iván Olivera, falleció.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei y un nuevo guiño en redes para un sanjuanino "loco"

Mathías Herrera, el sanjuanino que conquistó Turquía con su arte

Un sanjuanino abusó a su sobrina cuando dormía, lo condenaron pero seguirá libre

Mateo Pintor emocionó con una zamba y es el segundo sanjuanino en ganar la batalla en La Voz

Piden cadenas de oración por un chofer sanjuanino que está grave

Una famosa cuenta de Mendoza volvió a reírse del acento sanjuanino: "Dice el del minimarket que no tiene semita"

Con algunas críticas de su coach, el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos logró seguir adelante en La Voz

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa video
Poco común

Un motociclista murió tras chocar con un peatón en Capital: el acusado irá a juicio por homicidio culposo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Imagen ilustrativa.
Curiosidad

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Te Puede Interesar

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura
Castigo

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

La Cámara Vitivinícola que agrupa a bodegas trasladistas locales se sumó a los rechazos de Nación, Mendoza y San Juan del aumento del 45% a los aportes dispuesto por COVIAR.
Bodegas

Tensión en casa: un alto directivo de COVIAR rechaza el aumento y se suma a la ola de críticas