Tres amigos, una máquina de fotos y decisiones obsesivas, en una película escondida en las plataformas

“Time Lapse”, la historia de los tres amigos y la extraña cámara fotográfica, logra diferenciarse debido al modo en que está realizada y la particularidad de su desarrollo.

¿Qué harías si descubrieras una cámara que toma fotos con un día de anticipación? Esa es la atrapante premisa con la que comienza "Time Lapse". Se trata de una película con más de 10 años de antigüedad que está escondida en el mundo del streaming y aún sigue siendo un thriller dinámico, entretenido y capaz de poner a prueba al espectador.

Estrenada en 2014 como ópera prima de Bradley King, el film sorprendió por su planteo y obtuvo el visto bueno de la crítica. Sin embargo, pasó un tanto desapercibida entre los espectadores. Ahora, se puede ver dentro del catálogo de Apple TV y en YouTube.

image

La historia de ciencia ficción y suspenso tiene como protagonistas a tres amigos: Finn (Matt O'Leary), un pintor con bloqueo creativo, que vive junto a su novia Callie (Danielle Panabaker) y su mejor amigo Jasper (George Finn) en un pequeño consorcio de departamentos donde Finn trabaja como encargado.

Los tres comparten sueños, pero carecen de recursos. Mientras luchan por salir adelante, notan que el vecino de enfrente, un inquilino mayor llamado Sr. Bezzerides (o “Sr. B”), no ha pagado el alquiler durante los últimos dos meses. Ante la sospecha de que algo le ocurrió, Callie se acerca a su casa, entra al no recibir respuesta y queda perpleja con lo que encuentra: las paredes de una habitación están tapizadas con fotos tipo Polaroid, tomadas desde la ventana hacia su living y en las que aparecen ellos en su vida cotidiana.

image

Sorprendida, avisa a sus amigos y juntos descubren que una extraña máquina capta las tomas todos los días a las 20. Mientras analizan la situación y buscan respuestas, la máquina registra una foto y, al verla, advierten que muestra una escena que ocurrirá 24 horas después. Mientras le dan vueltas a la situación, confirman además que el “Sr. B” ha muerto y su cuerpo está en el interior de un depósito.

Entonces, se enfrentan a dos opciones: denunciar el fallecimiento de su vecino y seguir con sus vidas como están, o dejarse llevar por la avaricia y el deseo, aprovechando la posibilidad de manipular lo que ocurrirá al día siguiente mediante mensajes. Tras intensas discusiones, eligen la segunda opción, lo que los lleva a un bucle de causas y consecuencias cada vez más complejo e inmanejable.

Ese es sólo el inicio de la historia y en medio de esa vorágine surge la verdadera pregunta: ¿cuánto de lo que sucede está predeterminado por el destino y cuánto depende del libre albedrío? Esa incógnita guía cada decisión y marca el paso de los días.

image

El planteo resulta ingenioso y sigue siendo atractivo incluso una década después, porque, aunque el cine está lleno de producciones sobre paradojas temporales, “Time Lapse” logra diferenciarse debido al modo en que está realizada y la particularidad de su desarrollo.

Mientras las actuaciones son convincentes, alejándose de las exageraciones que suelen dominar el género, también se destaca estéticamente. Utiliza ángulos de cámara que generan incomodidad y planos acordes a la dinámica de la fotografía, todo dentro de una escenografía limitada prácticamente a una sola habitación.

image

Si bien deja un sabor a poco en algunos aspectos, como la ausencia de explicación sobre el origen o funcionamiento de la cámara y el objetivo de la investigación original a través de su uso, la película mantiene coherencia en la lógica del paso del tiempo, sus marcas y consecuencias.

Finalmente, su sentido es mucho más profundo. El quid de la cuestión está en las metas de cada uno, el precio que se está dispuesto a pagar por ellas y hasta dónde pueden llegar las obsesiones y sus inevitables repercusiones.

El trailer de "Time Lapse"

Embed - Time Lapse Trailer Subtitulado Español

Ficha técnica