viernes 8 de agosto 2025

Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

El juez que entendió en la causa resolvió absolverlas lisa y llanamente. Ante esta resolución, todo hace pensar que el magistrado no comprobó que el delito haya existido. Fuentes judiciales manifestaron que las mujeres irán contra la comuna.

Hace más de dos semanas comenzó el debate oral y público contra las dos empleadas municipales de Rawson, Soledad Evangelina Cabezas Amarfil y Marina Isabel Mengual Calderón, acusadas de desviar fondos de la comuna. Desde el principio del debate hasta los alegatos que ocurrieron este jueves, la fiscalía compuesta por Francisco Nicolía y Emiliano Pugliese y la defensa de las mujeres a cargo de Antonio D’amico y Horacio Rodríguez del Cid, discutieron por cada prueba o testigo que era presentado.

Ante este contexto, el debate concluyó este viernes, cuando el juez Federico Rodríguez resolvió absolverlas lisa y llanamente de esta causa. Los fundamentos del magistrado se leerán el próximo 1 de septiembre. Pero cae de cajón que ante esta resolución, el juez no encontró las pruebas suficientes para que haya existido un delito; ya que puede existir la posibilidad de que si hay alguna duda, se las puede absolver por el beneficio de la duda. En este caso en particular fue lisa y llanamente, es decir, que el delito no existió.

Las empleadas municipales, que dijeron presente desde un primer momento, comenzaron a llorar de manera inmediata al escuchar la resolución. Ambas estaban acusadas de desviar dinero y quedarse con parte de las arcas de la Municipalidad de Rawson cuando ellas cobraban diferentes facturas en su empleo de cajeras. Fuentes del caso manifestaron que ambas ahora irán contra el municipio, ya que se creen que han sido víctimas de una persecución de las autoridades del mandato anterior.

Fuentes del caso también aseguraron que el delito no existió, si no que esta resolución dejó en claro que hubo una desorganización total de la manera que se trabajaba en el municipio, es decir, que el error era totalmente administrativo.

Los abogados defensores cuando hicieron su exposición, expresaron que la plata siempre estuvo en el municipio y nunca salió de ahí. La fiscalía manifestaba que las mujeres se la habían llevado y que después “por sorpresa” la habían devuelto.

Ante esta situación, la defensa dijo que las mujeres siempre quisieron poner a disposición este dinero, pero que el tesorero en aquel momento nunca se las recibió.

Otras de las pruebas que ayudaron a las empleadas es que nunca le encontraron documentación o dinero referido a esta investigación. Le hicieron allanamientos en su vivienda y nunca encontraron dinero o documentación, ni tampoco la caja a las que ellas estaban encargadas. Como así también, a las dos se le hizo incautación de datos de sus celulares y nunca se encontró mensajes implicatorios, al contrario, no tenían nada referido a este tema.

Cabe destacar que ambas fueron cesanteadas luego del sumario administrativo que hicieron contra ellas, pero una de ellas al ser delegada gremial presentó un amparo y siguió trabajando en el municipio, actualmente ella ahora tiene un puesto aún más elevado; confirmaron fuentes judiciales.

¿Cuál era la supuesta maniobra que estas dos mujeres habrían hecho?

La maniobra investigada era que cobraban los impuestos y entregaban el comprobante correspondiente al contribuyente. Sin embargo, el otro comprobante que debía acompañar a la recaudación supuestamente desaparecía o se lo guardaban y a la vez se apropiaban del dinero. Ahora bien, cada operación de cobro y el nombre de los contribuyentes quedaban registrados en el sistema, por tal razón ellas dos quedaron bajo la mira.

