Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Una banda delictiva dedicada al robo en “casas de fin de semana” fue desbaratada en las últimas horas, luego de una intensa investigación llevada adelante por la Brigada de Investigaciones Sur . Se trata de un grupo de escruchantes que actuaba en la zona sur de San Juan y que fue identificado tras varios días de seguimiento y tareas encubiertas.

Revuelo en Flagrancia Liberaron por error a un detenido por robo que tenía prisión preventiva y buscan recapturarlo

En Rawson Una adolescente fue asaltada cuando iba a la escuela: le pegaron con un arma y le robaron el celular

Con orden judicial emitida por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, y con la participación de otras brigadas de investigaciones, Guardia de Infantería y personal motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, se realizaron siete allanamientos simultáneos en distintos barrios: Cruce de Los Andes, Lote Hogar 27, Carpintería, Villa Fleury y Villa Nacusi.

WhatsApp Image 2025-08-06 at 22.58.09

Durante los operativos se logró secuestrar una gran cantidad de elementos de dudosa procedencia, entre ellos electrodomésticos, sanitarios, herramientas, accesorios del hogar y artículos de uso personal. Entre lo recuperado se destacan un televisor de 42 pulgadas, un equipo de música Sony, dos termotanques, dos unidades exteriores de aire acondicionado, teléfonos celulares, un horno eléctrico, una garrafa de gas, reflectores, rollos de membrana asfáltica, cable tipo taller, pavas eléctricas, vajilla, set matero y hasta un ventilador.

WhatsApp Image 2025-08-06 at 22.58.08 (2)

Según informaron fuentes policiales, los elementos habrían sido sustraídos en distintos hechos ocurridos en viviendas utilizadas como casas de descanso o fin de semana, ubicadas en zonas rurales o poco transitadas. Todos los objetos secuestrados permanecen en la dependencia policial correspondiente, a la espera de ser reconocidos por sus propietarios.

La investigación continúa para determinar si hay más involucrados y si la banda está vinculada a otros robos registrados en distintos puntos de la provincia.