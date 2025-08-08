viernes 8 de agosto 2025

Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

La Caja de Acción Social acaba de convocar a dos remates que serán ambos el 22 de agosto próximo. Hay autos, camionetas y una combi. Mirá cómo participar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por un lado son 10 autos y 1 combi; por el otro, son 5 camionetas. Todas oportunidades para aprovechar en sendos remates que acaba de convocar la Caja de Acción Social de San Juan, a realizar durante el mismo acto. Será el 22 de agosto próximo desde las 16:30 horas en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 (sur) Capital.

Remate 1

Uno de ellos es el remate de 11 movilidades de la Municipalidad de Santa Lucía. Los interesados podrán ver los bienes el 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2025 inclusive, en horario de corrido de 14:00 a 18:00 horas en el predio sito en calle Aberastain 557 entre Avenida Córdoba y Gral. Paz, Santa Lucia.

Estas son las movilidades de Santa Lucía a rematar:

01 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I-Sedan 2012 Patente LXZ 972 Base Libre

02 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I - Sedan 2012 LXZ 973 Base Libre

03 RENAULT-Logan 1.6 8v Pack I -Sedan 2012 LXZ 970 Base Libre

04 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I-Sedan 2012 LXZ 974 Base $500.000,00

05 RENAULT-Logan 1.6 8v Pack I-Sedan 2012 LXZ 976 Base $500.000,00

06 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I-Sedan 2012 LXZ 971 Base $500.000,00

07 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I -Sedan2012 LXD 419 Base $500.000,00

08 VOLKSWAGEN - Caddy 1.9 SD 2001 DRU 759 Base $150.000,00

09 RENAULT Logan 1.6 8v Pack 1-Sedan 2012 LXD 418 Base $500.000,00

10 RENAULT Logan 1.6 8v Pack 1- Sedan 2012 LX2 975 Base $500.000,00

11 TOYOTA Hiace -Transporte pasajeros - diesel 1999 CSD 484 Base $200.000,00

Remate 2

El otro remate es de 5 movilidades del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras. La exhibición de bienes será los días 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2025 inclusive, en horario de corrido de 14:00 a 18:00 horas.; en el predio sito en Calle Roger Balet 47 (norte) , Capital.

01 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 2.4 NAFTA 1996 ATX 586 Base $ 1.000.000

02 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 2.8 DIESEL 2000 DFM 716 Base $ 1.100.000

03 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 2.8 DIESEL 2000 DDY 211 Base $ 1.100.000

04 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 2.5 DIESEL 2006 GNT 857 Base $ 1.400.000

05 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 3.0 DIESEL 2010 IMW 052 Base $1.700.000

Datos importantes

Asistir con D.N.I. para adquirir un lote.

MODALIDAD DE PAGO:

• Seña del 10% más 10% comisión martilleros.

• Contado a través de Transferencia Bancaria inmediata.

PLAZO DE CANCELACIÓN: Hasta cinco días hábiles posteriores a la fecha del remate, a través de transferencia inmediata.

INFORMES: [email protected] - Celular N° 264-486 8564 Héctor, 264-4102526 Dante.

