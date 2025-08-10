Construirán una nueva unidad policial rural en la Difunta Correa

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lanzó el llamado a Licitación Pública N.º 16/2025 para construir la Unidad Rural N.º 1 en el Paraje Difunta Correa, departamento Caucete.
El edificio, ubicado en Vallecito, contará con oficinas, espacios de descanso y corrales, y reforzará la presencia de la Policía Rural en una zona clave para el turismo y la actividad agropecuaria.
La obra se emplazará sobre la Ruta Nacional 141, en Vallecito, con el objetivo de fortalecer la operatividad policial en un área de alta actividad turística y rural.
El proyecto contempla un edificio moderno, funcional y sismorresistente, adaptado a las necesidades de la División Rural de la Policía de San Juan. Incluirá oficinas para jefatura, mesa de entradas, sumarios y guardia; cocina, comedor, salas de estar, sanitarios públicos y para personal, vestuarios diferenciados, dormitorios para mujeres y hombres, patios y corrales para animales. También se prevé una plaza institucional y estacionamientos.
La infraestructura tendrá una superficie total de 555 m² (385 m² cubiertos y 170 m² semicubiertos) y empleará tecnología constructiva adecuada al entorno geográfico.
El acto de apertura de sobres para conocer las ofertas se realizará el 14 de agosto de 2025 a las 9:00 horas.