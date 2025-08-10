Construirán una nueva unidad policial rural en la Difunta Correa

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lanzó el llamado a Licitación Pública N.º 16/2025 para construir la Unidad Rural N.º 1 en el Paraje Difunta Correa, departamento Caucete.

La obra se emplazará sobre la Ruta Nacional 141, en Vallecito, con el objetivo de fortalecer la operatividad policial en un área de alta actividad turística y rural.

El proyecto contempla un edificio moderno, funcional y sismorresistente, adaptado a las necesidades de la División Rural de la Policía de San Juan. Incluirá oficinas para jefatura, mesa de entradas, sumarios y guardia; cocina, comedor, salas de estar, sanitarios públicos y para personal, vestuarios diferenciados, dormitorios para mujeres y hombres, patios y corrales para animales. También se prevé una plaza institucional y estacionamientos.

La infraestructura tendrá una superficie total de 555 m² (385 m² cubiertos y 170 m² semicubiertos) y empleará tecnología constructiva adecuada al entorno geográfico.

El acto de apertura de sobres para conocer las ofertas se realizará el 14 de agosto de 2025 a las 9:00 horas.