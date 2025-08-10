domingo 10 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avance

Construirán una nueva unidad policial rural en la Difunta Correa

El edificio, ubicado en Vallecito, contará con oficinas, espacios de descanso y corrales, y reforzará la presencia de la Policía Rural en una zona clave para el turismo y la actividad agropecuaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-10 at 10.43.30 AM

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lanzó el llamado a Licitación Pública N.º 16/2025 para construir la Unidad Rural N.º 1 en el Paraje Difunta Correa, departamento Caucete.

Lee además
18 mundos, el colectivo de artistas sanjuaninos que nacio para generar acciones y arrasa con muestras imponentes
Talento local

"18 Mundos", el colectivo de artistas sanjuaninos que nació para generar acciones y arrasa con muestras imponentes
Luna tiene más de 30 años de experiencia como piloto. 
En redes

Piden cadenas de oración por el piloto sanjuanino que se accidentó en un parapente

La obra se emplazará sobre la Ruta Nacional 141, en Vallecito, con el objetivo de fortalecer la operatividad policial en un área de alta actividad turística y rural.

El proyecto contempla un edificio moderno, funcional y sismorresistente, adaptado a las necesidades de la División Rural de la Policía de San Juan. Incluirá oficinas para jefatura, mesa de entradas, sumarios y guardia; cocina, comedor, salas de estar, sanitarios públicos y para personal, vestuarios diferenciados, dormitorios para mujeres y hombres, patios y corrales para animales. También se prevé una plaza institucional y estacionamientos.

La infraestructura tendrá una superficie total de 555 m² (385 m² cubiertos y 170 m² semicubiertos) y empleará tecnología constructiva adecuada al entorno geográfico.

El acto de apertura de sobres para conocer las ofertas se realizará el 14 de agosto de 2025 a las 9:00 horas.

Seguí leyendo

Los 90 años de una escuela mítica de calle Del Bono, en fotos y recuerdos eternos

San Juan celebrará su primer concurso provincial al mejor poncho

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

Los secretos de la extraña caverna sanjuanina que atrae la mirada de científicos del mundo

Guardavidas sanjuaninos le salvaron la vida a tres turistas que volcaron su kayak en Punta Negra

El Protocolo anti explosivos de San Juan, desde adentro: cómo funciona, los hallazgos positivos y el programa que se viene para generar conciencia

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Con más de 700 trámites en una semana, el Ministerio de Gobierno visitó seis departamentos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Luna tiene más de 30 años de experiencia como piloto. 
En redes

Piden cadenas de oración por el piloto sanjuanino que se accidentó en un parapente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte
Rawson

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso
Gravísimo

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder
Comisaría 9na

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?
Su identidad

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Marcelo Amarfil y Luciana Teresita Bustos Sánchez
Impugnación en puerta

Científica del CONICET condenada por homicidio; fiscalía busca alevosía y defensa insiste en que se defendió

Te Puede Interesar

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan
Domingo negro para Tobías Martínez: abandonó en el Desafío de las Estrellas por problemas mecánicos
Tristeza

Domingo negro para Tobías Martínez: abandonó en el Desafío de las Estrellas por problemas mecánicos

18 Mundos, el colectivo de artistas sanjuaninos que nació para generar acciones y arrasa con muestras imponentes
Talento local

"18 Mundos", el colectivo de artistas sanjuaninos que nació para generar acciones y arrasa con muestras imponentes

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac
La Rosca II

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac

Gentileza Canal 13. 
Este domingo

Un hombre conducía ebrio y chocó a varios autos estacionados en pleno centro de San Juan