viernes 8 de agosto 2025

Tiempo pregunta

¿A quién le pedirías perdón hoy? Las respuestas de los sanjuaninos

En una recorrida por las calles, Tiempo de San Juan preguntó a los vecinos sobre sus últimos pedidos de disculpas. Entre risas, ternura y autocrítica, hablaron de hijos, amigos, padres… y hasta de perdonarse a uno mismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-08 at 6.33.08 PM

En una nueva recorrida por las calles de la provincia, Tiempo de San Juan salió a conversar con los sanjuaninos sobre un tema tan simple como profundo: el perdón. Con espíritu conciliador, la consigna fue directa: “¿A quién le pediste perdón por última vez?”.

Las respuestas fueron tan variadas como sinceras. Un hombre mayor no dudó en reconocer: “Siempre uno tiene que pedir perdón, porque siempre uno mete la pata. Le pedí perdón a mis hijos”.

Entre las voces más tiernas estuvo la de una nena que, con total honestidad, dijo que le había pedido perdón a su amiga Valentina, “por hacerla sufrir”.

Un joven, entre risas y algo de nostalgia, contó: “A mi mamá, porque siempre la hacemos sufrir… y a veces no perdonamos”. Otro sanjuanino también miró hacia adentro y admitió: “A mis padres, en cierto punto”.

La autocrítica también estuvo presente. Una estudiante se sinceró: “A la facultad por no presentarme a los finales, por patear todo… me pido perdón a mí misma”.

Con Tiempo de San Juan, en esta ocasión, nos pusimos conciliadores y comprobamos que, en el fondo, todos tenemos algo por lo que pedir disculpas… y siempre alguien que espera escucharlo.

Video

Embed - ¿A quién le pedirían perdón los sanjuaninos? Mirá lo que nos respondieron

