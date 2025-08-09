Un sanjuanino en parapente se estrelló en el Tres Marías y debió ser asistido de urgencia

Un grave accidente se registró este sábado por la tarde, en Ullum, donde un sanjuanino que practicaba parapente perdió el control y se estrelló contra el Cerro Tres Marías. Según informaron fuentes policiales, el damnificado que debió ser trasladado a un centro de salud por las lesiones que presentó se hallaba consciente.

En Rawson Violento robo en Villa Hipódromo: fue amenazado por un ladrón que se llevó su bicicleta

Acorde manifestaron las fuentes allegadas, el deportista no pudo direccionar su equipo e impactó contra una de las laderas del cerro. El fuerte golpe le provocó una herida en la cabeza con abundante sangrado, lo que alarmó a las personas que se encontraban en la zona disfrutando de la jornada.

A pesar de la magnitud del impacto, el hombre se encontraba consciente cuando recibió las primeras asistencias médicas, aunque su estado fue calificado como delicado. De inmediato se activó el protocolo de emergencias y acudieron al lugar profesionales de Emergencias Médicas junto a efectivos de la Comisaría 30°, quienes realizaron la atención inicial y coordinaron su traslado urgente a un centro de salud.

Las autoridades ya investigan las circunstancias del siniestro y no descartan que las condiciones del viento o una falla técnica en el parapente hayan sido determinantes en la maniobra que derivó en el choque contra el cerro.