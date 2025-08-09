San Juan celebrará su primer concurso provincial al mejor poncho

San Juan se prepara para rendir homenaje a una de sus prendas más emblemáticas y cargadas de identidad: el poncho. El próximo martes 12 de agosto de 2025, a las 10 de la mañana, se realizará el acto de presentación de la Primera Edición del Concurso Provincial al Mejor Poncho Sanjuanino, un evento que buscará reconocer la labor de las tejedoras y tejedores tradicionales de la provincia.

La iniciativa es organizada por la Fundación EOS Naturaleza y Patrimonio, la Bodega Xumek y la Fundación Artesanías de San Juan, entidades que destacan la importancia de preservar y promover el oficio textil artesanal como parte del patrimonio cultural local.

El encuentro tendrá lugar en la sede de la Alianza Francesa de San Juan, ubicada en Mitre 202 Oeste esquina Sarmiento, en pleno centro capitalino. Desde la organización invitan a la comunidad a sumarse a esta celebración de la tradición, donde el poncho será protagonista y símbolo de la identidad sanjuanina.

