viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Protocolo

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan

Se trata de Bianca Martina Antúnez, vista por última vez el 5 de agosto. La Policía difundió sus características físicas y la ropa que vestía al momento de su desaparición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-07 at 8.05.29 PM

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas de San Juan emitió una alerta para dar con el paradero de Bianca Martina Antúnez, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el pasado 5 de agosto.

Lee además
en motos 0 km, en san juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom
Tendencia

En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom
se vienen dos remates en san juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Según el parte oficial, Bianca es de contextura física pequeña, tez trigueña, mide 1,55 metros, tiene ojos marrones, cara redonda, nariz convexa, boca mediana y labios medianos. Su cabello es negro, corto y lacio.

Al momento de su desaparición vestía una calza de color morado con blanco, un sweater cuello alto verde claro, zapatillas azul con negro y llevaba un bolso de tela negro con letras blancas.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana.

Temas
Seguí leyendo

Alertan por actividad volcánica cerca de San Juan: tres podrían entrar en erupción

Francisco Raúl Nebro, dueño de las manos más veloces y testigo silencioso de la democracia sanjuanina

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué

Tras gestiones del gobernador Orrego, el gobierno nacional eliminó las retenciones a la cal

Jueves movido en San Juan: un temblor de escasa profundidad se registró en el corazón de la provincia

Uno a uno, estos son los frentes que competirán en las legislativas de octubre en San Juan

Identificaron al joven hallado muerto en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Hallaron a Brenda Caballero, la nena de 14 años que era intensamente buscada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en motos 0 km, en san juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom
Tendencia

En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Los dos sospechosos fueron llevados a la Subcomisaria del barrio Ansilta, Rawson.
Detenidos

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos

Te Puede Interesar

Un sube y baja: en San Juan afirman que, durante esta semana, YPF cambió precios hasta dos veces por día
Incertidumbre

Un sube y baja: en San Juan afirman que, durante esta semana, YPF cambió precios hasta dos veces por día

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente en San Juan se retoma, con la vara gremial más alta
Sueldos

La paritaria docente en San Juan se retoma, con la vara gremial más alta

Castigan con una multa millonaria al empresario que organizó el show de Q Lokura
Tras los desmanes

Castigan con una multa millonaria al empresario que organizó el show de Q' Lokura

Video: qué dijo el autor de la amenaza de bomba al show de Lali, tras recibir la condena
Testimonio

Video: qué dijo el autor de la amenaza de bomba al show de Lali, tras recibir la condena

En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom
Tendencia

En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom