Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas de San Juan emitió una alerta para dar con el paradero de Bianca Martina Antúnez, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el pasado 5 de agosto.
Se trata de Bianca Martina Antúnez, vista por última vez el 5 de agosto. La Policía difundió sus características físicas y la ropa que vestía al momento de su desaparición.
Según el parte oficial, Bianca es de contextura física pequeña, tez trigueña, mide 1,55 metros, tiene ojos marrones, cara redonda, nariz convexa, boca mediana y labios medianos. Su cabello es negro, corto y lacio.
Al momento de su desaparición vestía una calza de color morado con blanco, un sweater cuello alto verde claro, zapatillas azul con negro y llevaba un bolso de tela negro con letras blancas.
Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana.