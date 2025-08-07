En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué

El Ministerio de Gobierno de San Juan , a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte , acaba de dejar sin efecto la licitación pública que había abierto el 3 de julio, para concesionar la explotación comercial de un total de 13 locales en la Terminal de Ómnibus de San Juan y en la Terminal de Ómnibus de Caucete , por el término de 2 años con opción a 3 años.

Según informaron oficialmente a TIEMPO DE SAN JUAN, el motivo de la baja es porque se lanzará la licitación de los locales de la Terminal nueva, cuya construcción está por iniciarse. Entonces, "por una cuestión de plazos", se debe hacer de esta manera.

El pliego estipulaba que no podrá adjudicarse más de un local a un mismo proveedor. Y que se tendría como criterio de evaluación los antecedentes técnicos empresarios, a saber: antecedentes comerciales, experiencia en el rubro y antecedentes como locatario en las Estaciones Terminales de Ómnibus, así como también la propuesta de pago mayor al canon mínimo estipulado.

En la Estación Terminal de Ómnibus de San Juan (ETO) se iban a concesionar 12 locales: N° 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23 y 29. En la Estación Terminal de Ómnibus de Caucete (ETOC) se concesionaría uno solo, el N° 4.1. Los rubros van desde maxikioscos y librerías hasta alquiler de autos.

Para este fin de concesionar los locales se había dispuesto un presupuesto oficial de $ 56.239.680 (IVA incluido). El día clave era el próximo 12 de agosto, cuando se iba a conocer quiénes estaban interesados en entrar en el negocio de los locales de las dos principales estaciones de colectivos en San Juan.

Ahora, según informaron oficialmente, se esperará la licitación de los locales del nuevo edificio de la Terminal de San Juan. Esta ampliación fue licitada por parte del Ministerio de Infraestructura de San Juan en julio y está en la instancia de presentación de ofertas. Para las obras invertirá $27.296.202.867,29 de recursos propios. Si todo sale como está previsto, la histórica remodelación estará lista a fines de 2026.