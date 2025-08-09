Guardavidas sanjuaninos le salvaron la vida a tres turistas que volcaron su kayak en Punta Negra

Tres personas que llegaron de vacaciones a San Juan en los últimos días y que alquilaron dos kayaks, uno individual y otro doble, en el dique Punta Negra, terminaron salvando sus vidas gracias al accionar del departamento Náutica de la Secretaría de Deporte, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El hecho ocurrió en inmediaciones del cerro La Sal.

Los involucrados fueron Ulises Zavatto, de 18 años; su hermana Alma, de 15; y su madre, Marisa Sarlingo, de 49 años. Los tres son oriundos de la localidad de Laferrere, provincia de Buenos Aires. El prestador que alquiló las embarcaciones no cumplió con la obligación de informar el ingreso ni de informar a la guardia sobre el evento.

El hecho fue informado alrededor de las 16 horas de ayer viernes 8 de agosto, por Ulises, el turista de 18 años. Inmediatamente salieron en auxilio de los damnificados, activando el protocolo para estas contingencias. El primer informe del personal de Náutica indicaba que era una situación de alto riesgo para la vida e integridad de la mujer, resultando difícil trasladarla a la embarcación.

Según relataron los propios protagonistas del hecho, alquilaron dos kayaks, en uno de ellos se trasladaron una joven y un varón, hermanos, y en el otro una mujer. Precisamente la embarcación de la mujer que navegaba sola se dio vuelta y le fue imposible subirse nuevamente. Una campera pesada que se llenó de agua y un perrito que llevaban como mascota, fueron -según el propio relato- los motivos por los cuales no pudieron dar vuelta la embarcación para subirse nuevamente.

Uno de los adolescentes logró dar vuelta el kayak individual, se subió y volvió a la orilla a pedir auxilio al personal de Seguridad Náutica. El joven expresó que “fue rapidísimo, me subieron a la camioneta y en dos minutos fuimos a buscar a ellas que estaban en el otro lado”.

Extremidades adormecidas, imposibilidad para poder hablar, un estado de temblor permanente, fueron algunos de los síntomas que empezó a exhibir la mujer que cayó al agua mientras era trasladada por la otra turista en su kayak doble.

El momento del alivio llegó cuando escuchó el motor de la embarcación de Náutica. “Fue como dos angelitos, yo ahí ya no podía moverme, me envolvieron en abrigo, uno de los rescatistas me dijo subite a mi espalda, yo ahí ya no podía moverme”.

Mientras me abrigaban hasta con su propias camperas, iban pidiendo a través del equipo de comunicación que prendieran la calefacción de la camioneta, donde me subieron y pude salvarme para contarla, expresó la mujer. El informe oficial de Náutica indica que luego de lograr el traslado, estuvimos alrededor de 40 minutos para estabilizarla, con bebidas calientes, abrigo y calefacción.

Como reflexión final dijo que “cuando llegamos vimos a los chicos de naranja, pero no les dimos importancia, siendo que no nos importa cuando vamos a un lugar así si están los que te pueden salvar la vida”. Son angelitos, en mi vida voy a poder agradecer”

A partir del 10 de diciembre de 2023, se implementaron los estándares mundiales para comunicación en el ámbito de la navegación. También se realizó una fuerte inversión en la flota de movilidades y embarcaciones de la Dirección de Náutica, lo que permitió obtener este resultado en el protocolo activado el viernes último.

Nómina del personal de guardia e interviniente

-Jefe de Guardia: Rocha Fausto

-Subjefe de Guardia: Leiva Rodrigo

-Encargado de movilidad: Leiva Rodrigo

-Encargados de embarcación: Oliva Adrián - Ruiz Javier

-Encargado de comunicación: Serer Daiana