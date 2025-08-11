lunes 11 de agosto 2025

Capacitaciones

Iglesia comenzará a formar cocineros especializados en gastronomía regional y turística

Las clases serán dos veces por semana en el Centro de Interpretación Turística (CIT) de Pismanta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Escuela de Capacitación Laboral de Iglesia suma una nueva alternativa para los vecinos que ahora podrán cursar la carrera "Cocinero en Gastronomía Regional y Turística" en el Centro de Interpretación Turísica (CIT) de Pismanta, en Iglesia.

Desde la Municipalidad de Iglesia, informaron que este 7 de agosto, el CIT recibió equipamiento de la empresa Cookins que también será la encargada de dictar las clases dos veces por semana.

El acuerdo se logró mediante un Convenio de Cooperación de la gestión de Jorge Espejo con la compañía que aportará, además del equipamiento y los honorarios docentes, la materia prima.

Los docentes y la materia prima utilizada durante las clases serán también de proveedores iglesianos.

