Iglesia comenzará a formar cocineros especializados en gastronomía regional y turística

La Escuela de Capacitación Laboral de Iglesia suma una nueva alternativa para los vecinos que ahora podrán cursar la carrera " Cocinero en Gastronomía Regional y Turística " en el Centro de Interpretación Turísica (CIT) de Pismanta, en Iglesia .

Pasiones del interior Sportivo Pismanta, el club que puso de moda los carnavales y lleva en su piel los colores de Boca

Joya récord Los secretos de la extraña caverna sanjuanina que atrae la mirada de científicos del mundo

Desde la Municipalidad de Iglesia, informaron que este 7 de agosto, el CIT recibió equipamiento de la empresa Cookins que también será la encargada de dictar las clases dos veces por semana.

iglesia 4

El acuerdo se logró mediante un Convenio de Cooperación de la gestión de Jorge Espejo con la compañía que aportará, además del equipamiento y los honorarios docentes, la materia prima.

Los docentes y la materia prima utilizada durante las clases serán también de proveedores iglesianos.

iglesia 3