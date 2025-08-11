lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran evento

El sábado habrá festejo del Día del Niño en Rivadavia: todos los detalles

La Municipalidad de Rivadavia organizó un evento para toda la familia que será en Cepas Sanjuaninas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-11 at 09.31.38
WhatsApp Image 2025-08-11 at 09.31.32
WhatsApp Image 2025-08-11 at 09.31.25

El próximo sábado 16 de agosto, el Municipio de Rivadavia organizará una jornada especial para conmemorar el Día del Niño, dirigida a toda la comunidad. La celebración se llevará a cabo en Cepas Sanjuaninas, ubicada en Rastreador Calívar 239 Norte, de 15:00 a.m.

Lee además
Imagen Ilustrativa
Delitos Especiales

Encontraron a un hombre tirado con sangre y quebrado en su casa en Rivadavia: ¿qué le pasó?
Imagen ilustrativa.
Ladrones a domicilio

"Escruche" en una casa de Rivadavia: robaron un par de zapatillas y $3 millones

La propuesta del municipio busca ofrecer una tarde llena de diversión y alegría para los más pequeños. Durante el evento, los niños podrán disfrutar de diversas actividades recreativas, como áreas de juegos, espacios de pintura y dibujo, además de espectáculos en vivo que garantizarán la diversión sin interrupciones.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 09.31.32

Para hacer aún más especial la jornada, se realizarán sorteos y se ofrecerá chocolate, junto con puntos de hidratación para todos los asistentes. La organización ha puesto especial énfasis en la inclusión, disponiendo de un área de atención alimentaria para niños con celiaquía y diabetes, asegurando que ningún

El Municipio de Rivadavia invita a todas las familias a sumarse a esta fiesta llena de magia, risas y momentos inolvidables. Es una oportunidad para compartir en comunidad, brindar alegría a los niños y promover un día lleno de felicidad, en un espacio pensado para que todos puedan disfrutar.

Temas
Seguí leyendo

Rivadavia avanzó en el programa de salud ginecológica para trabajadoras municipales

Mirá cómo avanzan las obras en un tramo de la Ignacio de la Roza clave para los ciclistas

Le robaron al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky

Rivadavia y Rotary International sellaron un convenio para fortalecer el trabajo comunitario

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa

Así fue la despedida del "profe ciclista" en una escuela de Rivadavia, tras su jubilación

Un vecino de Rivadavia fue estafado en $3.500.000 tras recibir un mensaje engañoso

Dejó todo los objetos robados, huyó y la atraparon en La Bebida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos
Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana
Confirmado

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan
¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan