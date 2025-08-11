El sábado habrá festejo del Día del Niño en Rivadavia: todos los detalles

El próximo sábado 16 de agosto, el Municipio de Rivadavia organizará una jornada especial para conmemorar el Día del Niño, dirigida a toda la comunidad. La celebración se llevará a cabo en Cepas Sanjuaninas, ubicada en Rastreador Calívar 239 Norte, de 15:00 a.m.

Ladrones a domicilio "Escruche" en una casa de Rivadavia: robaron un par de zapatillas y $3 millones

Delitos Especiales Encontraron a un hombre tirado con sangre y quebrado en su casa en Rivadavia: ¿qué le pasó?

La propuesta del municipio busca ofrecer una tarde llena de diversión y alegría para los más pequeños. Durante el evento, los niños podrán disfrutar de diversas actividades recreativas, como áreas de juegos, espacios de pintura y dibujo, además de espectáculos en vivo que garantizarán la diversión sin interrupciones.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 09.31.32

Para hacer aún más especial la jornada, se realizarán sorteos y se ofrecerá chocolate, junto con puntos de hidratación para todos los asistentes. La organización ha puesto especial énfasis en la inclusión, disponiendo de un área de atención alimentaria para niños con celiaquía y diabetes, asegurando que ningún

El Municipio de Rivadavia invita a todas las familias a sumarse a esta fiesta llena de magia, risas y momentos inolvidables. Es una oportunidad para compartir en comunidad, brindar alegría a los niños y promover un día lleno de felicidad, en un espacio pensado para que todos puedan disfrutar.