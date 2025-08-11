lunes 11 de agosto 2025

¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan

Se vienen dos remates que hará la Caja de Acción Social. Se trata de autos y camionetas de dos reparticiones públicas. Si querés pispear cómo son los rodados, acá te los mostramos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por un lado son 10 autos y 1 combi; por el otro, son 5 camionetas. Todas oportunidades para aprovechar en sendos remates que acaba de convocar la Caja de Acción Social de San Juan, a realizar durante el mismo acto. Será el 22 de agosto próximo desde las 16:30 horas en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 (sur) Capital.

Remate 1

Uno de los remates es de 5 movilidades del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). La exhibición de bienes será los días 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2025 inclusive, en horario de corrido de 14:00 a 18:00 horas.; en el predio sito en Calle Roger Ballet 47 (norte) , Capital.

01 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 2.4 NAFTA 1996 ATX 586 Base $ 1.000.000

image

02 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 2.8 DIESEL 2000 DFM 716 Base $ 1.100.000

image

03 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 2.8 DIESEL 2000 DDY 211 Base $ 1.100.000

image

04 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 2.5 DIESEL 2006 GNT 857 Base $ 1.400.000

image

05 TOYOTA-Hilux D/C 4x4 3.0 DIESEL 2010 IMW 052 Base $1.700.000

image

Remate 2

El otro proceso es el remate de 11 movilidades de la Municipalidad de Santa Lucía. Los interesados podrán ver los bienes el 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2025 inclusive, en horario de corrido de 14:00 a 18:00 horas en el predio sito en calle Aberastain 557 entre Avenida Córdoba y Gral. Paz, Santa Lucia.

Estas son las movilidades de Santa Lucía a rematar:

01 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I-Sedan 2012 Patente LXZ 972 Base Libre

1

02 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I - Sedan 2012 LXZ 973 Base Libre

2

03 RENAULT-Logan 1.6 8v Pack I -Sedan 2012 LXZ 970 Base Libre

3

04 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I-Sedan 2012 LXZ 974 Base $500.000,00

4

05 RENAULT-Logan 1.6 8v Pack I-Sedan 2012 LXZ 976 Base $500.000,00

5

06 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I-Sedan 2012 LXZ 971 Base $500.000,00

6

07 RENAULT Logan 1.6 8v Pack I -Sedan2012 LXD 419 Base $500.000,00

7

08 VOLKSWAGEN - Caddy 1.9 SD 2001 DRU 759 Base $150.000,00

8

09 RENAULT Logan 1.6 8v Pack 1-Sedan 2012 LXD 418 Base $500.000,00

9

10 RENAULT Logan 1.6 8v Pack 1- Sedan 2012 LX2 975 Base $500.000,00

10

11 TOYOTA Hiace -Transporte pasajeros - diesel 1999 CSD 484 Base $200.000,00

11

Datos importantes

Asistir con D.N.I. para adquirir un lote.

MODALIDAD DE PAGO:

• Seña del 10% más 10% comisión martilleros.

• Contado a través de Transferencia Bancaria inmediata.

PLAZO DE CANCELACIÓN: Hasta cinco días hábiles posteriores a la fecha del remate, a través de transferencia inmediata.

INFORMES: [email protected] - Celular N° 264-486 8564 Héctor, 264-4102526 Dante.

