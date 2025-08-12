martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

Conocé cómo usar el simulador online de Banco Nación y Provincia para acceder a créditos si cobrás AUH, SUAF o sos jubilado por ANSES.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados que cobran por ANSES recibieron un aumento del 1,62% en sus prestaciones, según el índice de inflación oficial informado por el INDEC.

Lee además
Las becas progresar siguen asistiendo a miles de estudiantes.
Requisitos

Becas Progresar 2025: qué hacer para cobrar el 100% del monto
Las becas Progresar de ANSES ayudan a una importante cantidad de estudiantes en todo el país.
Importante

Becas PROGRESAR de ANSES: no te quedes afuera, mirá cómo ingresar y cobrar el 100% del beneficio

Además, los bancos oficiales como Banco Nación y Banco Provincia ofrecen un simulador online para que estas personas puedan consultar desde el celular si califican para un crédito.

Esta herramienta está pensada para facilitar el acceso al sistema financiero a quienes tradicionalmente tuvieron dificultades para obtener préstamos formales. De manera rápida y sin intermediarios, los usuarios pueden evaluar las condiciones y decidir si avanzar con la solicitud.

Crédito de Banco Provincia para beneficiarios de ANSES: cuánto pagas de cuota por $2.000.000

Los bancos oficiales cuentan con un simulador que permite a titulares de AUH, SUAF y jubilados saber al instante si califican para un crédito. Para usarlo, hay que ingresar a la app o web del Banco Provincia o Banco Nación, autenticarse con usuario y clave digital, y seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

En el simulador de Banco Provincia, por ejemplo, se puede elegir un monto a solicitar de hasta $2.000.000 con un plazo máximo de 72 meses (6 años). Para este caso, la cuota inicial estimada es de $133.016, con una tasa fija de interés del 79% y un costo financiero total (EAV) del 114,92%.

image

El sistema también muestra el ingreso requerido estimado para acceder al préstamo, que en este ejemplo es de $380.047. Es importante remarcar que el resultado es referencial y no implica aprobación automática del crédito.

Requisitos para acceder al crédito si cobrás por ANSES

Para solicitar un crédito a través de estos bancos, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser titular de AUH, SUAF o jubilado.
  • Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Tener una cuenta bancaria activa a nombre del solicitante.
  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con residencia legal en Argentina.
  • No superar el límite de ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente a julio de 2025.
  • Contar con historial crediticio adecuado y no estar en situación irregular ante entidades financieras.

El trámite es 100% online, sin gestores ni intermediarios, y se puede completar desde la app o la web del banco. Si cumplís con los requisitos y el simulador indica que calificás, podés avanzar con la solicitud y gestionar el crédito de forma rápida y segura.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: cuándo cobran jubilados, AUH, desempleo y todas las prestaciones

ANSES actualizó el pago de la AUH en agosto: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

Asignación familiar por hijo de ANSES: quiénes cobran el aumento, cuánto es y el calendario de pagos

ANSES abonará casi $400.000 a estas familias en agosto: de qué se trata

ANSES empieza agosto con una buena noticia para jubilados

ANSES y los pagos para jubilados y pensionados en agosto 2025: cuándo cobran, el bono y montos

Atención Anses: cuáles son las prestaciones que aumentan en agosto

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Te Puede Interesar

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli
UFI Delitos Informáticos

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli

Por Pablo Mendoza
¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?
Escenario

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

De una panadería en Caucete a los escenarios: el pasado sanjuanino que nadie conocía del Oficial Gordillo
Entrevista

De una panadería en Caucete a los escenarios: el pasado sanjuanino que nadie conocía del Oficial Gordillo

La dolorosa despedida en redes sociales a Pablo Lara, el parapentista que murió en Ullum
Emotivo

La dolorosa despedida en redes sociales a Pablo Lara, el parapentista que murió en Ullum

Imagen ilustrativa
"Escruche"

Una mujer de Capital sufrió el robo de $2.500.000 y una planchita de cabello