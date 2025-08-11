lunes 11 de agosto 2025

Ceremonia

Orrego encabezó la apertura del 2° Encuentro de Seguridad en Eventos Deportivos realizado en San Juan

“La gente quiere volver a disfrutar del fútbol en familia, sin violencia", dijo el gobernador Orrego en el inicio del encuentro que reúne a referentes de todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego y el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado junto a la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva y el director de Seguridad en Eventos Deportivos de Nación, Franco Berlín, en la apertura del II Encuentro de Seguridad Deportiva.

El lunes 11 de agosto, San Juan fue escenario de un encuentro clave para definir criterios comunes en materia de seguridad en eventos deportivos. Participaron autoridades nacionales, representantes de las 24 jurisdicciones del país y especialistas del ámbito público y privado.

El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. Lo acompañaron el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado; secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; director de Seguridad en Eventos Deportivos de Nación, Franco Berlín.

En este contexto, Orrego dijo: “La gente quiere volver a disfrutar del fútbol en familia, sin violencia. Tribuna Segura es clave para lograrlo, y San Juan será la tercera provincia en incorporarse. Los delincuentes deben estar en la cárcel y quedarse mucho tiempo ahí; en seguridad hay que hacer lo que hay que hacer, sin especular".

Por otro lado, firmaron un acta compromiso para la implementación del Sistema de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF) en la provincia. El acta ratifica el convenio firmado en 2017, que establece la adquisición de equipamiento y elementos informáticos compatibles con el software del SISEF.

Con esta implementación, Nación y Provincia se comprometen a trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad en los estadios y cumplir con los objetivos del programa, reforzando la protección de espectadores, jugadores y personal involucrado en los eventos deportivos.

Durante el encuentro, se desarrollaron ocho paneles con temáticas actuales como traslados interjurisdiccionales, gestión operativa, marco legal e infraestructura segura. También abordaron temas sensibles como el antisemitismo en el fútbol y el rol de las barras.

El primer panel estuvo a cargo de Franco Berlín, director de Seguridad en Eventos Deportivos, con una evaluación de la gestión nacional. Le seguirán exposiciones sobre experiencias provinciales y el funcionamiento del programa “Tribuna Segura”.

Entre los disertantes estuvieron referentes de la CONMEBOL, AFA, jefes de seguridad de clubes como River y Temperley, y representantes de la DAIA. La jornada buscó dar forma a un acta federal de trabajo conjunto y sostenido en el tiempo.

Las mesas de trabajo tuvieron como eje el plan federal para el regreso del público visitante a las canchas. Esta instancia permitió recoger aportes de todas las provincias y avanzar en una política común de prevención para que el público pueda disfrutar de los espectáculos deportivos.

