lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confirmado

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

Así lo confirmó el Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, quien llegó a San Juan en el marco del 2° Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos. En qué consiste esta herramienta y a quiénes apunta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

En el marco del 2° Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos que se está llevando a cabo en la provincia con presencia de autoridades nacionales, confirmaron la implementación del programa Tribuna Segura en San Juan. Así lo detalló el Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, Franco Berlín, apuntando a que su implementación sea en los partidos de fútbol que se disputan en la provincia, en todas sus categorías.

Lee además
un sanjuanino se quedo con el premio mayor de la quiniela y se llevara a casa casi 10 millones de pesos
Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos
video: un joven huaqueno le recito a orrego y encanto a todos
En Jáchal

Video: un joven huaqueño le recitó a Orrego y encantó a todos

En rueda de prensa, el funcionario nacional destacó que el programa se implementó a principio de año durante el encuentro entre River y San Martín, en la Apertura de la Copa de la Liga Profesional, con resultados positivos, siendo esta prueba fundamental para avanzar en su implementación. “Es una herramienta clave y esencial para evitar que los violentos entren en la cancha y desde el Gobierno de San Juan están dispuestos a prestar los dispositivos para implementar desde el fin de semana que viene el control en los ingresos de los estadios”, enfatizó Berlín.

El Programa Tribuna Segura implementa controles poblacionales sobre personas con restricciones de acceso y pedidos de captura individualizados a través de su número del DNI. Los operativos incluyen inspección en busca de estupefacientes y armas de distinto tipo.

image

De acuerdo a lo que detalló el funcionario nacional, este programa tiene cuatro aspectos positivos a destacar:

  • Permite el ingreso a las canchas de manera segura y ordenada.
  • Disuade al violento de ir a los eventos deportivos.
  • Evita que los violentos ingresen a la cancha.
  • Detiene a personas con pedido de captura en tiempo real.

Para remarcar los resultados positivos del programa, Berlín explicó que, desde el inicio de gestión en 2024, el programa Tribuna Segura solo contaba con el registro de 6.700 personas, culminando el año con 17.500 personas incorporadas al programa de seguridad. Mientras tanto, en lo que va del año llevan 18.500 personas incorporadas al programa, siendo una herramienta que proporciona seguridad en los eventos deportivos, ayudando a disminuir la violencia en el fútbol, un flagelo que continua cada vez más presente.

Temas
Seguí leyendo

Iglesia comenzará a formar cocineros especializados en gastronomía regional y turística

El sábado habrá festejo del Día del Niño en Rivadavia: todos los detalles

La historia de la "falsa Pocahontas" sanjuanina

Pablo Yamamoto y un atrapante viaje entre las artes visuales y las bondades de San Juan

Un sanjuanino cayó en el ring de La Voz, pero un inesperado giro de último momento lo salvó de la eliminación

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Lugares abandonados: de ícono productivo de Caucete a un predio en total desuso

Belén Ramet, una imponente voz suelta (y muy bien vestida) en Nueva York

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos
Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana
Confirmado

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan
¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan