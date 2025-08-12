martes 12 de agosto 2025

Concurso en marcha

'San Juan premia su poncho': un reconocimiento al identitario legado artesanal

La convocatoria es para tejedoras y tejedores de toda la Provincia. El ganador recibirá un premio de $1.000.000 y habrá un incentivo especial para los menores de 35 años.

Por Mario Godoy
La Alianza Francesa fue sede de la presentación del concurso San Juan premia su poncho

La Alianza Francesa fue sede de la presentación del concurso 'San Juan premia su poncho'

El poncho sanjuanino entrelaza historias, artesanías y muchos sentimientos. Y preservar esa conjunción dio pie a la creación del concurso ‘San Juan premia su poncho’. La Fundación EOS, la Fundación Artesanías de San Juan y Bodegas Xumek han unido voluntades para invitar a las tejedoras y tejedores de la Provincia a mostrar su talento.

Desde este 12 de agosto y hasta el próximo 15 de octubre habrá tiempo para inscribirse. Posteriormente –y hasta el 28 de noviembre- se abrirá un periodo para presentar la prenda y una semana más tarde se realizará la elección del ganador, quien se llevará un premio de $1.000.000. Además, habrá un incentivo de $800.000 para el poncho que sobresalga entre los menores de 35 años. Y es muy importante de destacar que cada participante recibirá 3 kilos de lana pura para poder continuar con sus creaciones.

En las bases, que serán debidamente comunicadas a través del Gobierno de San Juan y redes sociales, estarán desglosados los requisitos mínimos que tiene que tener un poncho sanjuanino y a partir de ahí se dejará abierta la creatividad para él o la tejedora.

“La idea de nuestra fundación es preservar el patrimonio histórico, cultural y natural en general de la Argentina, pero yo tengo un doble corazón en el Valle de Zonda. Hemos concentrado muchísimo de la actividad de la fundación en San Juan. Este concurso apunta a poner en valor una actividad que está en extinción y que realmente es absolutamente identitaria de la provincia, de los distintos departamentos. Hay distintas técnicas, formas de transformar con colores naturales. Es todo un mundo el del poncho, además es una prenda que acompaña nuestra historia de la guerra de la Independencia hasta hoy viendo a Ramón Ossa con sus cruces en los Andes. Creo que es muy importante darle el peso que se merece”, comentó Ezequiel Eskenazi, presidente de la Fundación EOS, quien en el acto realizado en la Alianza Francesa estuvo acompañado de Virginia Agote, Laura Adámoli, Eduardo Savastano y Luciano Gutiérrez, Daniel Isaza, Tristán Yanzón, entre otros.

