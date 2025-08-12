martes 12 de agosto 2025

Fue a Pasión de Sábado como espectador y terminó cumpliendo su sueño arriba del escenario: la emotiva sorpresa a un sanjuanino

Matías “El Chile” Palacios, cantante de cumbia de Sarmiento, viajó a Buenos Aires pensando que solo era un pase,, pero terminó cantando en vivo en el famoso programa de música.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Matías Palacios, conocido en el mundo de la cumbia como “El Chile”, llegó a Buenos Aires con la idea de disfrutar un simple paseo. Lo que no sabía era que ese viaje se transformaría en algo más: subirse al escenario del programa nacional Pasión de Sábado.

“Vos de dónde venís, vení, contame cómo estás.” Con esa simple invitación, comenzó la charla con la conductora Marcela Baños. “Somos de la provincia de San Juan", respondió el músico. Así, en medio de risas y emoción, la conductora confesó que su visita era, en realidad, una sorpresa organizada por su pareja para hacerlo brillar en la pantalla grande.

El sexto de diez hermanos, hijo de madre argentina y padre chileno -de ahí su apodo “El Chile”-, comenzó su camino en la música a los 17 años, formando su primera banda con amigos en Sarmiento. “En la música encontré un refugio,” contó Matías, que nunca perdió la fe pese a enfrentar momentos muy duros: problemas de salud, la partida de su papá y la pérdida de uno de sus hermanos, que lo alejaron por un tiempo de los escenarios, pero nunca de su pasión.

Además de la música, Matías dedica parte de su vida a ayudar a los demás como bombero voluntario. Con mucho sacrificio y el apoyo de su pareja, hace un año volvió a renacer con su propio grupo, “El Chile y su banda”, recorriendo escenarios y ganando cada vez más seguidores.

