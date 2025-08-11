Con el arribo de Tribuna Segura a San Juan, ¿se habilita el ingreso de público visitante?: el análisis de dirigentes

En el marco del Segundo Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos que se realiza en la provincia, el Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación Franco Berlín confirmó el arribo del programa “Tribuna Segura” , que se implementará en las canchas sanjuaninas desde el fin de semana, de acuerdo a lo que adelantó. Ante esto, el presidente de San Martín de San Juan y el presidente de la Liga Sanjuanina de Futbol hablaron sobre la posibilidad de incorporar el público visitante a los encuentros deportivos.

De acuerdo a lo que explicó Juan Valiente, presidente de la Liga, en la provincia hay clubes que aplicaron el derecho de admisión, pero en la práctica registran dificultad para el control. Estiman que con la implementación del programa nacional esto no solo permitirá tener un mayor control sobre los ingresos, sino que además habilitará que en el corto tiempo se puedan sumar tanto locales como visitantes en un mismo encuentro.

“El público visitante esta en agenda. Hay una decisión de llevarlo a cabo, pero hay cosas a resolver para que se pueda concretar. Hemos hecho pruebas pilotos. La final del play off se jugó con ambas parcialidades. Venimos jugando algunos partidos con ambas parcialidades, pero la idea es llevarlo a cabo en todos los encuentros”, expresó Valiente.

Quien destacó que por el momento no se permitirá la entrada de público neutral o visitante fue el presidente del verdinegro. En rueda de prensa, Jorge Miadosqui expresó: “Cada club decide si queremos o no visitantes. No es que San Martin no quiera, es que no están dadas las condiciones, de acuerdo a la situación que hoy vive la institución, no están dadas las condiciones. Por el momento no habrá neutrales”, confirmó.

Se espera que con la implementación del programa Tribuna Segura se pueda avanzar con la seguridad de los eventos deportivos, y de esa manera no solo lograr la detención de personas con pedido de captura; sino también ofrecer la seguridad que las familias sanjuaninas necesitan para poder volver a las canchas y disfrutar del deporte sin estar expuestos a episodios de violencia.

Ante esto, Valiente dejó en claro que además del programa, es importante trabajar en un protocolo en conjunto entre los clubes y las fuerzas de seguridad, accesible a quienes asuman el desafío en los años subsiguientes. “Tenemos que elaborar el proyecto y lo vamos a acercar al Gobierno de la provincia”, reflexionó el dirigente.