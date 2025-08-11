lunes 11 de agosto 2025

Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Desde la Caja de Acción Social informaron que durante el último sorteo de la Quiniela un apostador se alzó con casi 10 millones de pesos. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
quiniela.png

La suerte y el azar estuvieron de lado de un apostador sanjuanino este fin de semana. Sucede que tras el sorteo de la Quiniela de San Juan realizado el fin de semana salió el pozo mayor. El mismo es de $9.800.000.

Conforme la información suministrada por la Caja de Acción Social, los números ganadores de la “Redoblona” fueron 37 a la cabeza y 39 a los 5. La jugada fue vendida en Sub Agencia ubicada en Capital.

Es importante remarcar que el premio prescribe el 19 de agosto de este año, por lo que el afortunado tiene tiempo hasta antes de esa fecha para reclamar su premio, caso contrario, prescribirá y no podrá recibir el monto millonario.

image

