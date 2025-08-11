lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la televisión

Un sanjuanino cayó en el ring de La Voz, pero un inesperado giro de último momento lo salvó de la eliminación

Eduardo Desimone, quien fue noticia en el país por haber ingresado al certamen después de haber dedo para llegar al casting, sigue dando sorpresas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino Eduardo Desimone, perdió en el ring de La Voz, pero fue salvado por Soledad.

El sanjuanino Eduardo Desimone, perdió en el ring de La Voz, pero fue salvado por Soledad.

Eduardo Desimone, el sanjuanino que llamó la atención en los medios nacionales por haber ingresado como concursante de La Voz Argentina después de hacer dedo hasta Tucumán con el fin de volver a participar en el casting, vivió un sorpresivo episodio durante la emisión del programa, en la noche de este domingo. Es que, el joven cayó en el ring, pero a último momento, fue salvado por Soledad.

Lee además
Eduardo Desimone, el nuevo sanjuanino elegido para pasar a la siguiente etapa de La Voz Argentina.
De no creer

El sanjuanino que hizo dedo recorriendo el país para llegar al casting, cantó en La Voz y la rompió
el sanjuanino que se estrello haciendo parapente en ullum esta en gravisimo estado: ¿quien es?
Su identidad

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Eduardo, quien durante las audiciones a ciegas había cautivado al coach Luck Ra, se enfrentó anoche en un duelo musical con el santafesino Nicolás Armayor. Ambos interpretaron la canción “Si no es muy tarde”, de Luciano Pereyra.

Embed - Nicolás Armayor vs. Eduardo Desimone - "Si no es muy tarde" - Batallas - La Voz Argentina 2025

A pesar de que Eduardo mostró un gran nivel vocal y carisma en el escenario, la decisión final de Luck Ra fue quedarse con Nicolás para avanzar a la siguiente etapa. Sin embargo, el coach no ocultó su admiración por Eduardo y destacó que quedó cautivado por su talento, reconociendo el potencial que tiene por delante.

Fue entonces que, en un gesto de compañerismo, Nicolás sorprendió a todos al pedir que los otros coaches tengan la oportunidad de “robar” a Eduardo para que continúe en la competencia.

image

En un giro inesperado, quien tomó la posta fue Soledad, que aprovechó la oportunidad para presionar el botón y salvar al joven sanjuanino, dándole una segunda chance para seguir adelante en el programa.

Con esta decisión, Eduardo se asegura un lugar en la próxima ronda, ahora, en el equipo de La Sole.

Temas
Seguí leyendo

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Otro sanjuanino ganó un premio millonario por jugar al Quini 6

Un sanjuanino buscó a un "gestor" para traer productos de Chile y sufrió una estafa millonaria

Javier Milei y un nuevo guiño en redes para un sanjuanino "loco"

Mathías Herrera, el sanjuanino que conquistó Turquía con su arte

Un sanjuanino abusó a su sobrina cuando dormía, lo condenaron pero seguirá libre

Mateo Pintor emocionó con una zamba y es el segundo sanjuanino en ganar la batalla en La Voz

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte
Rawson

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso
Gravísimo

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Te Puede Interesar

Quién era el cabo de la policía que falleció tras un vuelco fatal en Jáchal
UFI Norte

Quién era el cabo de la policía que falleció tras un vuelco fatal en Jáchal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un motociclista murió tras chocar con un camión en el trágico cruce de Ruta 40 y Calle 11, en Pocito, hace una semana atrás
Seguidilla mortal

Números que impactan y duelen: más de 40 muertes por siniestros viales en San Juan

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

El sanjuanino Eduardo Desimone, perdió en el ring de La Voz, pero fue salvado por Soledad. video
En la televisión

Un sanjuanino cayó en el ring de La Voz, pero un inesperado giro de último momento lo salvó de la eliminación

El Gobierno sale a buscar pequeños emprendimientos mineros para regularizarlos y que aprovechen el boom de la actividad
Política de estado

El Gobierno sale a buscar pequeños emprendimientos mineros para regularizarlos y que aprovechen el boom de la actividad