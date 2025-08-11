lunes 11 de agosto 2025

En Jáchal

Video: un joven huaqueño le recitó a Orrego y encantó a todos

En una visita a Huaco, un joven sorprendió al Gobernador con un sentido poema de Buenaventura Luna. El video emocionó en redes y recibió cientos de mensajes de orgullo sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de una visita oficial a Huaco, Jáchal, el gobernador Marcelo Orrego fue sorprendido por un joven que, con voz firme y mirada encendida, le recitó un poema del legendario Buenaventura Luna. “Un huaqueño de corazón me recitó un poema de Buenaventura Luna”, publicó luego el mandatario en sus redes, junto al video que rápidamente se volvió viral.

La escena, cargada de identidad y tradición, tuvo como protagonista a este muchacho que, sin papeles en la mano, dejó fluir de memoria los versos:

"Si alguna noche me muero, arreando por esas huellas, me han de velar las estrellas, la mansa luz del lucero...", arrancó, hilando estrofas que evocaban la tierra sufrida, el fogón, la guitarra y el orgullo sanjuanino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1954930639624380454&partner=&hide_thread=false

El posteo del gobernador superó el millar de “me gusta” y recibió decenas de mensajes de aliento. “Qué orgullo de mi San Juan querido”, “Felicitaciones para este joven huaqueño”, escribieron algunos usuarios, conmovidos por un gesto que unió historia, cultura y amor por la provincia en pocos minutos de grabación.

