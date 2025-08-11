El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.

Un intenso operativo policial, con la presencia de efectivos de la Policía Federal y cortes de tránsito en las calles aledañas al Centro Cívico llamó la atención de los sanjuaninos este lunes 11 de agosto, a primera hora de la mañana. Finalmente, trascendió que todo se debió a la implementación del protocolo de prevención, debido al Seguridad en Eventos Deportivos, que se desarrollará en el edificio con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales del área.

En la televisión Un sanjuanino cayó en el ring de La Voz, pero un inesperado giro de último momento lo salvó de la eliminación

Pasadas las 6, las calles que rodean al principal edificio público sanjuanino mostraron la llamativa postal, con gran cantidad de policías apostados en distintas zonas. Aunque no se avisó previamente, el tránsito por la Avenida España y por la calle Las Heras y en arterias secundarias que llevan a ellas estuvo cortado.

Y la situación se mantuvo después de ese momento, justo cuando comenzaba el intenso movimiento de sanjuaninos que se dirigían hacia sus trabajos o a llevar a los chicos a las escuelas.

image

Mientras tanto, en cada uno de los accesos al principal edificio público de la provincia se advirtió la colocación de vallas y la presencia de efectivos, que custodiaban el lugar.

Cabe recordar que, el evento, que se desarrollará en el marco del 2° Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos, se llevará a cabo en el edificio, a partir de las 9. Se espera la presencia de importantes autoridades nacionales del área de Seguridad, de un representante del área de Seguridad de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL y otros referentes del sector, además de la presencia del gobernador Marcelo Orrego y de los funcionarios del área en la provincia.