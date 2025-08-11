lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Media Hora Entre Preguntas

Pablo Yamamoto y un atrapante viaje entre las artes visuales y las bondades de San Juan

Es hijo de padres japoneses y desde su Buenos Aires natal terminó aterrizando con sus conocimientos artísticos y creativos en la Tierra del Sol y del Buen Vino. Está al frente de un sitio virtual que potencia el talento sanjuanino. Imperdible charla

Por Jorge Balmaceda Bucci
Pablo Yamamoto compartió una divertida charla en Media Hora Entre Preguntas.

Pablo Yamamoto compartió una divertida charla en Media Hora Entre Preguntas.

Un tipazo. Tras una fachada totalmente nipona aparece una persona más argentina que el dulce de leche. Pablo Yamamoto es un artista visual, altamente calificado en diseño de páginas webs, que la vida terminó depositando en San Juan.

Lee además
Rubén González, en Media Hora Entre Preguntas.
Media Hora Entre Preguntas

Rubén González, la semilla cuyana que germinó en Nueva York y se renueva cada año con una impronta especial
un sanjuanino se quedo con el premio mayor de la quiniela y se llevara a casa casi 10 millones de pesos
Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Con un enorme sentido del humor, Pablo pasó por el ciclo Media Hora Entre Preguntas para resaltar el portal que visibiliza a grandes artistas sanjuaninos y, de paso, repasar un camino que tuvo su origen en Buenos Aires y que ahora lo tiene viviendo gustosamente por la Provincia.

En la charla salió a la luz su atracción por la fotografía, anécdotas de padre y también algún que otro chiste que llenaron de risas la conversación.

Mirá la entrevista completa a Pablo Yamamoto en Media Hora Entre Preguntas

Embed - MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS CON PABLO YAMAMOTO

Temas
Seguí leyendo

Video: un joven huaqueño le recitó a Orrego y encantó a todos

Iglesia comenzará a formar cocineros especializados en gastronomía regional y turística

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

El sábado habrá festejo del Día del Niño en Rivadavia: todos los detalles

La historia de la "falsa Pocahontas" sanjuanina

Un sanjuanino cayó en el ring de La Voz, pero un inesperado giro de último momento lo salvó de la eliminación

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Lugares abandonados: de ícono productivo de Caucete a un predio en total desuso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos
Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana
Confirmado

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan
¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan