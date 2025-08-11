Pablo Yamamoto y un atrapante viaje entre las artes visuales y las bondades de San Juan

Un tipazo. Tras una fachada totalmente nipona aparece una persona más argentina que el dulce de leche. Pablo Yamamoto es un artista visual, altamente calificado en diseño de páginas webs, que la vida terminó depositando en San Juan.
Es hijo de padres japoneses y desde su Buenos Aires natal terminó aterrizando con sus conocimientos artísticos y creativos en la Tierra del Sol y del Buen Vino. Está al frente de un sitio virtual que potencia el talento sanjuanino. Imperdible charla
Con un enorme sentido del humor, Pablo pasó por el ciclo Media Hora Entre Preguntas para resaltar el portal que visibiliza a grandes artistas sanjuaninos y, de paso, repasar un camino que tuvo su origen en Buenos Aires y que ahora lo tiene viviendo gustosamente por la Provincia.
En la charla salió a la luz su atracción por la fotografía, anécdotas de padre y también algún que otro chiste que llenaron de risas la conversación.