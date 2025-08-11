Pablo Yamamoto y un atrapante viaje entre las artes visuales y las bondades de San Juan

Pablo Yamamoto compartió una divertida charla en Media Hora Entre Preguntas.

Un tipazo. Tras una fachada totalmente nipona aparece una persona más argentina que el dulce de leche. Pablo Yamamoto es un artista visual, altamente calificado en diseño de páginas webs, que la vida terminó depositando en San Juan.

Con un enorme sentido del humor, Pablo pasó por el ciclo Media Hora Entre Preguntas para resaltar el portal que visibiliza a grandes artistas sanjuaninos y, de paso, repasar un camino que tuvo su origen en Buenos Aires y que ahora lo tiene viviendo gustosamente por la Provincia.

En la charla salió a la luz su atracción por la fotografía, anécdotas de padre y también algún que otro chiste que llenaron de risas la conversación. Mirá la entrevista completa a Pablo Yamamoto en Media Hora Entre Preguntas Embed - MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS CON PABLO YAMAMOTO

