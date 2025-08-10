Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Un grave siniestro vial conmocionó esta tarde a 9 de Julio. Un ciclista perdió la vida luego de ser embestido por un camión en plena Ruta 20, entre calle Zapata y calle La Plata. El vehículo de mayor porte trasladaba un auto del TC que se corrió este domingo en el Autódromo del Villicum.
Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal de Fiscalía, que trabajan para determinar la mecánica del impacto. La zona permanece parcialmente restringida mientras se realizan peritajes y se recolectan testimonios. Al arribar al lugar los fiscales se encontraron con un desgarrador panormama, el ciclista yacía en el medio de la ruta con el cráneo abierto.
WhatsApp Image 2025-08-10 at 20.26.29 (1)
El camionero, que iba a bordo de un Mercedes, está tan nervioso e impactado que no pudo aportar datos a la Policía.
Fuentes del caso indicaron que todavía no se difundió la identidad de la víctima, ya que primero deben notificar a sus familiares.
Trabajan en el lugar la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolia, de la UFI Delitos Especiales
NOTICIA EN DESARROLLO...