Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Un grave siniestro vial conmocionó esta tarde a 9 de Julio. Un ciclista perdió la vida luego de ser embestido por un camión en plena Ruta 20, entre calle Zapata y calle La Plata. El vehículo de mayor porte trasladaba un auto del TC que se corrió este domingo en el Autódromo del Villicum.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal de Fiscalía, que trabajan para determinar la mecánica del impacto. La zona permanece parcialmente restringida mientras se realizan peritajes y se recolectan testimonios. Al arribar al lugar los fiscales se encontraron con un desgarrador panormama, el ciclista yacía en el medio de la ruta con el cráneo abierto.

El camionero, que iba a bordo de un Mercedes, está tan nervioso e impactado que no pudo aportar datos a la Policía.

Fuentes del caso indicaron que todavía no se difundió la identidad de la víctima, ya que primero deben notificar a sus familiares.

Trabajan en el lugar la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolia, de la UFI Delitos Especiales

