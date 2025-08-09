Secuestran aves autóctonas y elementos vinculados a robos en dos operativos judiciales en San Carlos y Sarmiento

Este viernes por la mañana, la Unidad Rural N°4 llevó a cabo dos procedimientos judiciales ordenados por la jueza María Eugenia Barassi, en el marco de investigaciones por infracciones contravencionales y hechos ilícitos denunciados en la provincia.

Ladrones a domicilio "Escruche" en una casa de Rivadavia: robaron un par de zapatillas y $3 millones

A las 9.30, con la presencia de un veedor, efectivos se presentaron en un domicilio ubicado en Ruta 40, San Carlos, cerca de una huella de tierra a 400 metros al sur de la ruta 351. Allí secuestraron dos aves autóctonas -una gallareta escudete rojo y una tagua. junto a dos estructuras metálicas y tres boleadoras. En el lugar, fue aprehendido Juan Alberto Jurado González, vinculado a la causa. Las aves fueron entregadas a personal de Medio Ambiente para su cuidado.

Horas después se realizó otro operativo en un inmueble de Barrio Sarmiento 3, en el departamento Sarmiento. En esa ocasión se incautaron tres especies de aves protegidas: dos loros barranqueras, un comecebo andino y tres jilgueros, que también quedaron a resguardo de Medio Ambiente.

Además, durante este segundo procedimiento, se hallaron en el lugar herramientas de dudosa procedencia vinculadas a denuncias por hechos ilícitos radicadas en la Comisaría Octava. Tras comunicarse con el Ayudante Fiscal Cristian Catalano, de la UFI contra la Propiedad, se dispuso el secuestro de una máquina de soldar marca Halley, presuntamente robada el 5 de agosto.

Asimismo, el fiscal Gustavo Mendoza ordenó el secuestro de una amoladora marca Daewoo y una llave francesa marca Metz, relacionadas con un hurto denunciado el 4 de agosto en la misma comisaría. El Dr. Mendoza también indicó que se notifique a los propietarios del inmueble sobre las medidas adoptadas.