El insólito mensaje que compartió una sanjuanina: "Te amo Franco. Dejá la ..."

Las redes sociales volvieron a ser escenario de una historia curiosa y algo picante en San Juan. La usuaria de TikTok www.penelopee compartió un video que no tardó en viralizarse, mostrando un llamativo hallazgo en plena calle.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Una joven en San Juan encontró en el parabrisas de un auto una declaración de amor con un inesperado destinatario y la compartió en TikTok, donde se volvió viral y generó comentarios ingeniosos.
Las redes sociales volvieron a ser escenario de una historia curiosa y algo picante en San Juan. La usuaria de TikTok www.penelopee compartió un video que no tardó en viralizarse, mostrando un llamativo hallazgo en plena calle.
En las imágenes, registradas desde su celular, se ve el limpiaparabrisas de un auto sosteniendo un panfleto con un mensaje directo y sin filtros: "Te amo Franco. Dejá a la anteojuda". A la publicación, la joven le puso como título una frase con tono de reclamo romántico: "A ella le escribieron 365 cartas y a mí…".
La escena despertó la risa y la creatividad de los usuarios: el video superó las 10 mil reacciones y acumuló cientos de comentarios. Algunos de los más ingeniosos fueron: "No me hagas ideas" y "Menos mal que me operé la vista".
En cuestión de horas, la publicación se convirtió en uno de esos fenómenos que mezclan humor, misterio y un toque de drama sentimental, dejando a todos con la misma pregunta: ¿quién será Franco y qué pensará de este mensaje tan público?