El insólito mensaje que compartió una sanjuanina: "Te amo Franco. Dejá la ..."

Las redes sociales volvieron a ser escenario de una historia curiosa y algo picante en San Juan. La usuaria de TikTok www.penelopee compartió un video que no tardó en viralizarse, mostrando un llamativo hallazgo en plena calle.

En las imágenes, registradas desde su celular, se ve el limpiaparabrisas de un auto sosteniendo un panfleto con un mensaje directo y sin filtros: "Te amo Franco. Dejá a la anteojuda". A la publicación, la joven le puso como título una frase con tono de reclamo romántico: "A ella le escribieron 365 cartas y a mí…".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953903269081645456&partner=&hide_thread=false El insólito mensaje que compartió una sanjuanina: "Te amo Franco. Dejá a la ..."



Video gentileza: TikTok www.penelopee pic.twitter.com/Z3yGMxHqDi — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 8, 2025

La escena despertó la risa y la creatividad de los usuarios: el video superó las 10 mil reacciones y acumuló cientos de comentarios. Algunos de los más ingeniosos fueron: "No me hagas ideas" y "Menos mal que me operé la vista".

En cuestión de horas, la publicación se convirtió en uno de esos fenómenos que mezclan humor, misterio y un toque de drama sentimental, dejando a todos con la misma pregunta: ¿quién será Franco y qué pensará de este mensaje tan público?