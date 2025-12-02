Colonias de Verano gratuitas: fechas, requisitos y lugares para inscribirse en cada departamento

Cuándo y dónde inscribirse para las Colonias de Verano gratuitas, en cada departamento de San Juan.

Luego de que el Ministerio de Familia confirmara el desarrollo de las Colonias de Verano gratuitas desarrolladas por el Gobierno de San Juan, los municipios comenzaron a informar sobre los lugares, metodologías y fechas de inscripción. Cabe recordar que, el inicio de la actividad está previstp para el 7 de enero del 2026 y se extenderán hasta el día 30 del mismo mes.

Se calcula un promedio de participantes entre 20.000 y 25.000 personas, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Con ellos se trabajará con una cantidad de predios similar a la del año pasado, es decir, alrededor de 92 lugares distribuidos en toda la provincia.

A continuación, cómo inscribirse en cada departamento:

* Albardón: las inscripciones se desarrollan en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (en Coronel Guerrero y Mitre Villa San Martin), de 8 a 12.

Requisitos:

- Fotocopia de DNI del inscripto

- Fotocopia del padre o tutor.

- Certificado Médico que indique que se encuentra en "Buen Estado de Salud" , debe indicar si padece alguna patología, medicación, alimentación y algún aspecto a tener en cuenta de salud.

- Grupo sanguíneo del inscripto.

image

* Angaco: hay varios puntos de inscripción en todo el departamento y los cupos son limitados.

image

image

* Calingasta:

image

image

* Capital: las inscripciones se realizarán los días 3 y 4 de diciembre, de 08:30 a 12:30, en los siguientes puntos según cada grupo:

- Niños de 6 a 12 años: Club Colón Junior, calle Sargento Cabral 1290 oeste.

- Personas mayores (desde 60 años) y personas con discapacidad (desde 6 años): Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión, calle Mitre 647 este.

Requisitos de inscripción

Documentación obligatoria

- Descargar la declaración jurada de datos ingresando a municipiosanjuan.gob.ar

- En todos los casos es obligatorio presentar la declaración jurada y la ficha médica avalada por un profesional.

Personas con discapacidad (desde 6 años)

- Fotocopia del DNI del inscripto.

- Fotocopia del DNI del adulto responsable (padre, madre o tutor).

- Domicilio en Capital (según DNI).

- Copia del CUD (Certificado Único de Discapacidad).

- Certificado de Apto Médico para actividades deportivas y recreativas.

- Grupo sanguíneo documentado.

Personas mayores (desde 60 años)

- Fotocopia del DNI.

- Domicilio en Capital (según DNI).

- Certificado de Apto Médico para actividades deportivas y recreativas.

- Grupo sanguíneo documentado.

Niños de 6 a 12 años

- Fotocopia del DNI del inscripto.

- Fotocopia del DNI del adulto responsable (padre, madre o tutor).

- Domicilio en Capital (según DNI).

- Certificado de Apto Médico para actividades deportivas y recreativas.

- Grupo sanguíneo documentado.

* Caucete: desde el municipio indicaron que, las inscripciones se realizan el jueves 4 de diciembre.

Los requisitos:

- Fotocopia de DNI del inscripto

- Fotocopia del padre o tutor.

- Certificado Médico que indique que se encuentra en "Buen Estado de Salud" , debe indicar si padece alguna patología, medicación, alimentación y algún aspecto a tener en cuenta de salud.

- Grupo sanguíneo del inscripto.

* Chimbas: el municipio extendió el período de inscripciones, del 1 al 5 de diciembre, de 8 a 12, en la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Chimbas.

image

image

* Iglesia: las inscripciones están abiertas en la Municipalidad, con cupos limitados.

image

* Rawson: la inscripción es online a través de Lito, el asistente virtual por WhatsApp del municipio.

image

image

* Jáchal: aquí, las inscripciones se realizan de 09:00 a 12:30 hs, en las siguientes fechas y lugares:

- Miércoles 03 de diciembre : Estadio Papa Francisco, CIC de Mogna, CIC de Huaco

- Jueves 04 de diciembre: Estadio Papa Francisco (fichas de discapacidad y Adulto Mayor), CIC de Niquivil, CIC de Pampa Vieja, CIC de Villa Mercedes, CIC de San Isidro, Gran China (inscripción en la capilla)

Requisitos de inscripción

- Niños y personas con discapacidad

- Fotocopia del DNI del inscripto

- Fotocopia del DNI del adulto responsable (para menores)

- Copia del CUD (si corresponde)

- Certificado de apto médico para actividades deportivas y recreativas

Personas mayores (desde 60 años)

- Fotocopia del DNI

- Certificado de apto médico para actividades deportivas y recreativas

* San Martín: desde el municipio afirmaron que las inscripciones requieren presentar la documentación detallada para cada grupo, con el fin de garantizar actividades seguras, saludables y organizadas para todos y todas.

image

image

* Sarmiento: desde el municipio difundieron que, las fechas de inscripción se publicarán en los próximos días y pidieron a quienes quieran participar que reúnan vayan reuniendo los requisitos necesarios.

image

image

image

image

* Valle Fértil: desde Municipalidad de Valle Fértil informaron que las inscripciones están abiertas hasta el viernes 5 de diciembre.

- Villa San Agustín: en las instalaciones del Polideportivo Municipal Acceso Sur, en horarios de 9 a 13 hs.

- Astica: miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, en la Delegación Municipal, de 9 a 13 hs.

-Baldes de Astica: miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, los coordinadores y o referentes de deporte inscribirán casa por casa.

-Chucuma: miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, en la Delegación Municipal, de 9 a 13 hs.

- Baldes del Sur de Chucuma y Baldes de Funes: miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, los coordinadores y o referentes de deporte inscribirán casa por casa.

- La Majadita: martes 2 y miércoles 3 de diciembre, en el C.I.C Esteban Molina, de 9 a 13 hs.

- Usno: martes 2 y miércoles 3 de diciembre, en la plaza "Malvinas Argetinas", de 9 a 13 hs.

- Balde del Rosario: miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, en la Delegación Municipal, de 9 a 13 hs.

- Los Baldecitos: miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, en la Delegación Municipal, de 9 a 13 hs.

- Baldes de las Chilcas, Baldes del Sur, Baldes del Norte y Colonia Los Valencianos: martes 2 y miércoles 3 de diciembre, en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, de 9 a 13 hs.

- Agua Cercada: martes 2 y miércoles 3 de diciembre, los coordinadores y o referentes de deporte inscribirán casa por casa.

- Sierras de Elizondo y Sierras de Chávez: martes 9 de diciembre, los coordinadores y o referentes de deporte inscribirán casa por casa.

- Sierras de Rivero: miércoles 10 de diciembre, la Directora Carina Díaz inscribirá casa por casa.

* 25 de Mayo: desde el municipio dieron a conocer la siguiente información

image

image

image

image

image

image

image

image

* Zonda: desde el municipio informaron que las inscripciones están abiertas hasta el viernes 5 de diciembre, en el Área de Deportes – Edificio Municipal Horarios: 8 a 12 hs / 18 a 20:30.

image

Por el momento, desde 9 de Julio, Pocito y Santa Lucía, no dieron a conocer la información sobre las inscripciones. En tanto que, en Rivadavia esperan compartir el cronograma este martes y desde Ullum también aseguraron que esperan difundir los datos vinculados a las inscripciones en las próximas horas.