Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados

Las esperadas colonias de verano gratuitas del Gobierno de San Juan ya tienen fecha de inicio y están ultimando los detalles logísticos en toda la provincia. La Directora de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Lorena Acosta, confirmó que la apertura oficial está prevista para el 7 de enero del 2026 y se extenderán durante todo el mes hasta el día 30 de enero.

Este año, el programa social espera beneficiar a una enorme cantidad de sanjuaninos. Se calcula un promedio de participantes entre 20.000 y 25.000 personas, incluyendo niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Si bien aún están a la espera de las fichas de inscripción de los municipios, la funcionaria estima que el número final podría ascender a entre 25.000 y 30.000 personas, una cantidad similar a la registrada el año pasado.

Para poder contener a esta población, la provincia planea utilizar una infraestructura importante. Se trabajará con una cantidad de predios similar a la del año pasado, es decir, alrededor de 92 lugares distribuidos en toda la provincia. Actualmente, se está evaluando la logística y las habilitaciones correspondientes de cada uno de estos predios que son provistos por los municipios.

Lo nuevo: foco en la energía solar y tecnología

Las colonias de este año no solo se centrarán en la recreación, sino que tendrán un cambio profundo en su eje temático. Acosta destacó, en diálogo con Radio Light este miércoles, que el tema a tratar este verano será la energía solar. La idea es llevar formación y práctica deportiva a todos los asistentes (niños, niñas, adultos mayores, niños con discapacidad) en todo lo que se refiere a este tipo de energía.

Se enseñará a hacer trabajos con paneles solares, enfocándose en mucha tecnología, algo que está "muy de moda" y gusta mucho a los niños. Además de la energía solar, también se va a reforzar la educación ambiental, la educación alimentaria y la educación para la salud, la didáctica y la recreación.

Para llevar adelante este ambicioso programa, se necesitará un gran despliegue humano: se calcula que habrá aproximadamente unas 2.000 personas trabajando en todos los departamentos de San Juan. Los municipios también se suman al esfuerzo, comprometiéndose a aportar personal de limpieza, profesores e integrantes de sus propios equipos mediante un acta acuerdo con el Ministerio.

image

Requisitos y cómo inscribirse

Si estás pensando en anotar a algún familiar, debes saber que los cupos están establecidos de acuerdo a la capacidad de cada predio. Los requisitos de edad son:

• Niños: de 6 a 12 años.

• Adultos Mayores: de 60 años en adelante.

• Personas con Discapacidad: Se evalúa el nivel de discapacidad, haciendo hincapié en que tengan autonomía. (Por ejemplo, un niño con botón gástrico podría ser considerado peligroso por la falta de un especialista específico).

Los documentos que las familias deben presentar son:

• Fotocopia del DNI de cada participante.

• Certificado médico (fundamental) que constate que está apto para ir a las colonias.

• Ficha de inscripción con todos los datos completos (padres, domicilio, etc.).

Las fechas exactas de inscripción las define cada municipio, ya que se les está entregando las fichas. Sin embargo, la meta provincial es tener la carga completa de inscripciones, incluyendo el control de los certificados médicos, entre el 6 y el 10 de diciembre.

Es importante saber que, gracias a un gran esfuerzo económico del Gobierno Provincial para estar cerca de las familias, todos los participantes reciben alimentación completa. Los chicos llegan entre las 7:30 y 8:00 de la mañana para recibir un desayuno compuesto por lácteos (leche o yogur), cereales y frutas secas. Luego, se les entrega un almuerzo que es evaluado por el equipo nutricional para asegurar un aporte equilibrado de proteínas, fibras y minerales, acompañado de una buena hidratación con agua, pensando en el calor de enero.

El abordaje psicosocial

Además del refuerzo educativo, las colonias tienen un enfoque profundo en el acompañamiento familiar y la detección de problemas. La funcionaria explicó que se va a reforzar la presencia del equipo psicosocial, que incluye psicopedagogas.

El equipo está siendo capacitado y estará dedicado a trabajar en los centros recreativos, haciendo mucho hincapié en cada familia.

image

La clave es que a través de los niños, a veces se descubren problemáticas más profundas. El objetivo principal, que siempre pide el gobernador Marcelo Orrego, es estar cerca de la familia, destacó Acosta.

El equipo psicosocial trabajará de manera muy detenida con cada familia, e incluso, si es necesario, se realizarán visitas para profundizar en las problemáticas. Esta cercanía hace que las colonias sean una "buena excusa", según la Directora, para llegar y acompañar a las 25.000 o 30.000 familias que serán contenidas durante el mes de enero. Este abordaje profesional garantiza que, más allá de la diversión, el programa sirva como una red de contención social y acompañamiento profesional para las necesidades más urgentes de la comunidad.