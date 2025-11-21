viernes 21 de noviembre 2025

¡Cuidado con el chapuzón!

Las colonias de verano, hasta cinco veces más caras en comparación al 2024: los precios en San Juan y los cupos

Este diario relevó la situación de diferentes instituciones que ofrecerán colonias esta temporada. Tres ya publicaron precios y fechas, mientras que dos aún no definen los valores. En algunos casos, las cuotas se multiplicaron por cinco en comparación con 2024.

Por David Cortez Vega
colonia verano pileta

Con el cierre del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, las familias sanjuaninas ya comenzaron a buscar opciones para las colonias de verano 2025-2026. Pero esta temporada llega con aumentos históricos. En algunos casos, las cuotas se multiplicaron por cinco respecto de los valores que se pagaban hace apenas un año. A esto se suma que varias instituciones aún no definen sus montos finales, mientras que otras advierten que trabajan con cupos limitados.

Tiempo de San Juan realizó un relevamiento entre las principales instituciones que tradicionalmente ofrecen colonias: El Palomar (UNSJ), Centro Valenciano, Lawn Tennis Club, Jockey Club y Banco Hispano. Algunas ya publicaron precios y fechas; otras informarán en los próximos días.

El Palomar (UNSJ)

El complejo dependiente de la Universidad Nacional de San Juan ya publicó su esquema completo de tarifas para la Escuela de Verano (niños de 4 a 11 años) y Deporte Aventura (adolescentes de 12 a 17). Las actividades se desarrollarán del 15 de diciembre de 2025 al 20 de febrero de 2026, de lunes a viernes. En esta temporada, los valores muestran aumentos que en algunos casos superan el 300% respecto del año pasado.

En el caso de la Escuela de Verano, la tarifa más baja para socios parte en $255.000 por un solo niño y puede ascender hasta $817.500 para cuatro. Entre los no socios, los valores van desde $330.000 hasta $1.065.000, dependiendo de la cantidad de inscriptos por familia.

image

En la modalidad Deporte Aventura, los precios para socios van desde $307.500 hasta $780.000, mientras que los no socios deberán abonar entre $390.000 y $1.020.000.

La inscripción es exclusiva para socios hasta el 1 de diciembre, fecha en que se habilitará al público general. Desde la institución confirmaron que aún quedan cupos disponibles.

Centro Valenciano

El club ubicado en Rawson iniciará la colonia el 10 de diciembre, con dos temporadas diferenciadas. La oferta abarca niños de 4 a 14 años y funcionará de martes a viernes, de 9 a 12:30.

Los valores de este año también muestran una fuerte actualización: los socios pagarán una cuota mensual de $90.000, mientras que los no socios abonarán $110.000, a lo que se sumará el valor del carnet sanitario (a confirmar).

La institución unificó costos, ya que incluye inscripción, seguro médico y la gorra oficial de la colonia. Por este motivo, algunos montos llegaron a quintuplicarse, en comparación al 2024.

Se mantendrán los descuentos por hermanos y las inscripciones son presenciales. Desde el club indicaron que aún hay cupos, aunque la demanda creció en las últimas semanas.

Lawn Tennis Club

El club cercano al Parque de Mayo iniciará actividades durante diciembre, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Para esta temporada, la inscripción quedó fijada en $20.000, mientras que la cuota mensual será de $160.000 para socios y $210.000 para no socios.

Habrá descuentos para hermanos: los socios abonarán $130.000, los no socios $180.000, y en caso de tres inscriptos, el tercero pagará como socio. Las autoridades informaron que trabajan con cupos limitados y que la inscripción solo se realiza por secretaría.

Jockey Club

Desde la institución adelantaron a este diario que los valores se ajustarán a la inflación interanual y que la publicación oficial será dada a conocer durante los próximos días. Una vez establecidas las tarifas, se habilitarán las inscripciones.

La temporada comenzará en diciembre y tendrá las modalidades de colonia y escuela de natación, tal como en años anteriores.

Banco Hispano

El Banco Hispano ya fijó su cronograma de natación: los grupos de 4 y 5 años iniciarán el 1 de diciembre, mientras que los niños de 6 a 13 años lo harán a partir de la segunda quincena del mes.

Sin embargo, aún no hay valores definidos. La institución informó que los precios se darán a conocer la próxima semana.

