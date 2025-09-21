domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

El verano será más caro: acceder a los clubes de San Juan podría costar hasta $5.000.000 por familia

Las tarifas para la temporada 2025 en los principales clubes de San Juan muestran incrementos que llegan al 500% en algunos casos. Antes de que abran las piletas, las familias ya calculan que necesitarán entre $600.000 y $5 millones para asegurar su lugar.

Por David Cortez Vega
image
Lee además
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano
new york fashion week 2026: los estilos y las tendencias que se impondran en el verano
Lo que se viene

New York Fashion Week 2026: los estilos y las tendencias que se impondrán en el verano

Tiempo de San Juan realizó un relevamiento de los principales clubes y complejos deportivos. Los precios muestran fuertes subas frente al año pasado y, en todos los casos, los natatorios permanecen cerrados a la espera de su apertura para el verano.

Ausonia

El tradicional club de calle Urquiza lidera la lista con los valores más altos. La inscripción para el grupo familiar asciende a $5.000.000, monto que incluye pareja, hijos y padres de la pareja. A eso se suma una cuota mensual de $18.000 por persona.

El año pasado, la inscripción costaba $3.000.000, por lo que el incremento fue del 66%. El año pasado, los niños se incluían desde los 6 años.

Banco Hispano

La institución de calle Paula Albarracín de Sarmiento fijó en $4.500.000 la inscripción del grupo familiar, con posibilidad de financiación aunque con recargos. Cada mayor de 6 años debe abonar una cuota social mensual de $16.500.

En 2024, el grupo familiar valía $2.000.000, por lo que el aumento interanual es del 125%.

El Palomar

El complejo deportivo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ofrece opciones diferenciadas para quienes acrediten vínculo con la casa de altos estudios. El valor por persona es de $30.000 mensuales, más una inscripción de igual monto. Para grupos familiares -ajenos a la UNSJ-, la inscripción asciende a $48.000 y el abono por los cuatro meses de temporada también es de $48.000.

El año pasado, el costo por persona era de $33.000 mensuales y la inscripción también era de $33.000. En el caso del grupo familiar, no había un esquema diferenciado. Así, el abono individual bajó levemente (-9%), aunque se incorporaron valores específicos para familias.

Richet Zapata

En este club, la inscripción familiar cuesta $600.000 -con posibilidad de ajuste cuando habiliten la pileta- y la cuota mensual por persona desde los 5 años es de $9.500. Para acceder, se necesita el aval de dos socios activos.

En 2024, la inscripción era de $100.000 y la cuota mensual de $5.000, lo que representa un salto del 500% en la matrícula y del 90% en la cuota.

Del Bono Beach

El complejo ubicado en Ullum continúa cerrado y, hasta el momento, no definió las tarifas para la temporada primavera-verano.

Temas
Seguí leyendo

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante

¿Se puede vivir sin estar conectados digitalmente?

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

En el Día del Estudiante, cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes sanjuaninos

"Talentoso e increíble": el inesperado elogio de una famosísima cantante al único sanjuanino que sobrevive en La Voz Argentina

Atención: los quirófanos móviles llegan de manera gratuita a barrios de Chimbas y Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un oasis en medio de dos barrios en pocito: asi es el jardin creado y mantenido por los vecinos
Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Por David Cortez Vega
Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

El verano será más caro: acceder a los clubes de San Juan podría costar hasta $5.000.000 por familia
Relevamiento

El verano será más caro: acceder a los clubes de San Juan podría costar hasta $5.000.000 por familia

Locura en la Bombonera: Boca le gana 1 a 0 a Central Córdoba
Torneo Clausura

Locura en la Bombonera: Boca le gana 1 a 0 a Central Córdoba

Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante
FestiJoven 2025

Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante