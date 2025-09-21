El verano será más caro: acceder a los clubes de San Juan podría costar hasta $5.000.000 por familia

En el comienzo de la primavera, en San Juan ya piensan en el chapuzón para lidiar con las altas temperaturas . Aunque las piletas de los clubes todavía no están habilitadas, los sanjuaninos que quieran asegurarse un lugar ya miran con atención las tarifas de inscripción y cuotas sociales. Este año, los valores alcanzan cifras récord. En algunos casos, acceder al grupo familiar costará hasta $5 millones.

Tiempo de San Juan realizó un relevamiento de los principales clubes y complejos deportivos. Los precios muestran fuertes subas frente al año pasado y, en todos los casos, los natatorios permanecen cerrados a la espera de su apertura para el verano.

Ausonia

El tradicional club de calle Urquiza lidera la lista con los valores más altos. La inscripción para el grupo familiar asciende a $5.000.000, monto que incluye pareja, hijos y padres de la pareja. A eso se suma una cuota mensual de $18.000 por persona.

El año pasado, la inscripción costaba $3.000.000, por lo que el incremento fue del 66%. El año pasado, los niños se incluían desde los 6 años.

Banco Hispano

La institución de calle Paula Albarracín de Sarmiento fijó en $4.500.000 la inscripción del grupo familiar, con posibilidad de financiación aunque con recargos. Cada mayor de 6 años debe abonar una cuota social mensual de $16.500.

En 2024, el grupo familiar valía $2.000.000, por lo que el aumento interanual es del 125%.

El Palomar

El complejo deportivo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ofrece opciones diferenciadas para quienes acrediten vínculo con la casa de altos estudios. El valor por persona es de $30.000 mensuales, más una inscripción de igual monto. Para grupos familiares -ajenos a la UNSJ-, la inscripción asciende a $48.000 y el abono por los cuatro meses de temporada también es de $48.000.

El año pasado, el costo por persona era de $33.000 mensuales y la inscripción también era de $33.000. En el caso del grupo familiar, no había un esquema diferenciado. Así, el abono individual bajó levemente (-9%), aunque se incorporaron valores específicos para familias.

Richet Zapata

En este club, la inscripción familiar cuesta $600.000 -con posibilidad de ajuste cuando habiliten la pileta- y la cuota mensual por persona desde los 5 años es de $9.500. Para acceder, se necesita el aval de dos socios activos.

En 2024, la inscripción era de $100.000 y la cuota mensual de $5.000, lo que representa un salto del 500% en la matrícula y del 90% en la cuota.

Del Bono Beach

El complejo ubicado en Ullum continúa cerrado y, hasta el momento, no definió las tarifas para la temporada primavera-verano.