miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

Con más agua en sus diques, los sanjuaninos volverán a disfrutar de sus playas, sol y deportes acuáticos el próximo verano. Convocatoria abierta para inversores

Por Elizabeth Pérez
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos.&nbsp;

Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 

image
punta negra 4.jpg

Después de años de restricciones y diques en niveles críticos, este miércoles se confirmó que los principales espejos de agua de la provincia volverán a estar listos en la próxima temporada 2025/2026 para recibir a miles de sanjuaninos que acudan a sus playas a refrescarse, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar del sol.

Lee además
La nieve el fin de semana brindó una postal bellísima en San Juan. 
Pronóstico hídrico

¿Cuánta agua habrá el próximo ciclo en San Juan?: menos nieve, pero con los "diques salvadores"
El pronóstico de derrame del río San Juan elaborado por Hidráulico se cumplió casi al pié de la letra. 
Hito en la gestión

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

El Director de Recursos Energéticos de la provincia, José María Ginestar, destacó que la recuperación hídrica lograda en los últimos meses permitió nivelar los diques Caracoles, Punta Negra y Ullum, que el año pasado estaban por debajo de los niveles de seguridad. En el caso de Ullum, el cambio es notorio: hoy se encuentra diez metros por encima de la cota de 2023.

Administración del agua

“Este balance hídrico positivo no significa que tengamos más agua en la provincia, sino que se administró mejor el recurso y se aseguraron reservas para el futuro”, explicó Ginestar en declaraciones a Radio Sarmiento. Esto permite también realizar una convocatoria a inversores que quieran instalarse con servicios en las playas y río.

El repunte en los niveles de los diques tiene un impacto directo en la calidad del agua potable que llega a los hogares de los sanjuaninos, pero además reactiva el turismo local, uno de los motores de la economía provincial durante el verano.

Con la habilitación de playas y la vuelta de los deportes acuáticos, la expectativa es que los diques se conviertan nuevamente en grandes polos de atracción para visitantes locales y de provincias vecinas.

Bañarse y navegar en los diques, otra vez posible

image

La buena noticia es que este verano los sanjuaninos podrán volver a disfrutar las playas de sus principales diques y darse un gran chapuzón cuando la temperatura empiece a subir, además de las actividades náuticas.

  • Al igual que el año pasado, el baño estará habilitado en Punta Negra por segundo año consecutivo, algo impensados años anteriores.
  • Además, también estarán habilitadas las clásicas playas del perilago de Ullum, como la navegación y pesca, aprovechando el salto en su cota.
  • En Iglesia, el embalse Cuesta del Viento también volverá a ofrecer actividades náuticas, pesca y deportes acuáticos.
  • Por último, también se habilitarán sectores del río San Juan, siempre en zonas seguras y delimitadas.

La temporada de verano con operativo reforzado comenzará en diciembre, aunque ya hay presencia de seguridad náutica y policial en Ullum y Punta Negra, indicó Ginestar.

Oportunidad para inversores

El Gobierno provincial lanzó, además, una convocatoria abierta a emprendedores e inversores turísticos para potenciar la oferta en los perilagos y el río San Juan. Desde food trucks, paradores y venta ambulante, hasta senderos de trekking o pistas de bicicletas, los proyectos que sumen propuestas recreativas y respeten el ambiente tendrán vía libre este próximo verano, aseguró Ginestar.

Un detalle clave: las concesiones son gratuitas para quienes presenten proyectos viables. Esto significa que los prestadores podrán instalarse sin pagar canon al Estado, lo que facilita sumar más servicios accesibles para el público.

El funcionario indicó que existen diferentes tipos de autorizaciones, desde permisos de playa (como venta de churros), permisos precarios (para sombrillas), hasta concesiones para infraestructura, que se otorgan por un tiempo mayor en función de la inversión realizada.

Recordó que esta convocatoria está abierta todo el año para la presentación de proyectos, y también destacó que siempre se les advierte a los prestadores que deben estar preparados para moverse con las fluctuaciones del nivel del agua tanto en diques como en el río.

Con reservas aseguradas, playas habilitadas y nuevas oportunidades de inversión, San Juan encara una temporada estival que promete recuperar la postal clásica de los sanjuaninos junto a sus diques, que volverán a ser protagonistas.

Temas
Seguí leyendo

La nueva grieta: el veto al presupuesto universitario divide opiniones entre los sanjuaninos

Difunden la receta para que los sanjuaninos eviten las molestas llamadas telefónicas no deseadas

Sanjuaninos a Chile: ojo con el plan de compras este próximo finde, puede arruinarse

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera

Cuántos sanjuaninos estarán habilitados para votar en las legislativas de octubre

Sanjuaninos ganaron premios superiores al millón en el Quini 6 y el Brinco: los números de la suerte

Corredores sanjuaninos hicieron podio en una exigente prueba pedestre en Mendoza

Derrota de Milei en Buenos Aires: en las redes, qué dijeron los políticos sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las billeteras virtuales son una opción para estirar los pesos en Argentina.
Data para ahorristas

Cuidando los pesos: ¿cuáles son las billeteras virtuales que más paga en Argentina?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina.  video
Videonota

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

Por Antonella Letizia
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

El dólar 
Mercado cambiario

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

En el Congreso, los legisladores sanjuaninos se aprestan a dar otra pelea para mantener el subsidio para San Juan de Zona Fría en la tarifa del gas en el presupuesto 2026.
Alerta

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas
Barrio Los Toneles

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas