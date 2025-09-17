Los sanjuaninos y sus diferentes opiniones sobre el veto presidencial y la Ley de Presupuesto Universitario.

En medio del debate público y de las diversas manifestaciones y reclamos de trabajadores y estudiantes de las universidades públicas del país, durante la tarde de este miércoles los diputados nacionales volverán a tratar en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, tras el veto de Javier Milei. En paralelo, se desarrollarán diversas movilizaciones en todo el país, incluida San Juan. Previo a eso, Tiempo de San Juan consultó a los sanjuaninos de qué lado de la medida están. El resultado fue dispar, mostrando una nueva grieta entre la gente.

Expo en Córdoba El mensaje de los gobernadores de Provincias Unidas a Javier Milei en Río Cuarto, tras el veto a la ley de ATN

Marcha federal universitaria El rector de la UNSJ convocó a la comunidad sanjuanina a movilizarse rechazado el veto al Financiamiento Universitario

Durante una recorrida por las calles, los transeúntes se animaron a responder si estaban a favor o en contra del veto presidencial en torno al presupuesto universitario. Y en general, las respuestas se dividieron en dos categorías. De un lado, se ubicaron quienes creen que es necesario de un modo imperioso la actualización del presupuesto, argumentando la importancia de la educación pública en el país, con el fin de que todas las personas tengan la posibilidad de estudiar.

De otro, se pararon quienes, si bien consideran que es necesario un presupuesto acorde a los gastos que deben realizar las altas casas de estudios, también consideran que es igual de importante el control del uso de esos recursos porque, “en algunas universidades hay desvíos y el dinero se termina usando para intereses personales”.

Las opiniones de los sanjuaninos sobre el presupuesto universitario, en primera persona

Embed - La nueva grieta: el veto al presupuesto universitario divide opiniones entre los sanjuaninos

Un sondeo, resultados similares

Además de la consulta callejera, Tiempo de San Juan realizó una encuesta realizada en su página web que refleja la diversidad de opiniones entre los sanjuaninos frente al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica.

Ante la pregunta: “¿Los legisladores nacionales deberían rechazar el veto al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica?”, las respuestas mostraron una notable dispersión, sin una mayoría contundente.

image

El 29% de los participantes (1.244 votos) consideró que los legisladores deberían rechazar ambos vetos, evidenciando un sector claramente crítico de la medida adoptada por el presidente Javier Milei. Por otro lado, el 18,8% (807 votos) sostuvo que solo debería rechazarse el veto al financiamiento universitario, mientras que el 16,4% (701 votos) se inclinó por rechazar únicamente el veto a la emergencia pediátrica.

En contraposición, un 19,6% (838 votos) apoyó la decisión del Poder Ejecutivo, considerando que los legisladores deberían aceptar los vetos presidenciales. Además, un 16,2% (694 votos) manifestó desinterés por el tema, lo que también evidencia cierto nivel de desconexión o agotamiento frente al debate político actual.