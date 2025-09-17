miércoles 17 de septiembre 2025

Salud

Tiene 18 años, le hallaron un raro tumor en el cráneo y se curó gracias a una cirugía de más de 10 horas en el Hospital Rawson

El hospital sanjuanino logró un importantísimo avance al realizar por primera vez este tipo de intervención. El procedimiento resultó exitoso y el joven ya fue dado de alta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El joven sanjuanino junto al equipo médico que logró extirparle el raro tumor que había sido hallado en su cabeza.

Un sanjuanino de sólo 18 años logró curarse de un raro tumor que tenía en la base del cráneo gracias a una cirugía inédita que se desarrolló en el Hospital Rawson. La intervención fue tan compleja que demoró más de 10 horas y contó con la participación de especialistas de ocho especialidades diferentes. Finalmente, el procedimiento resultó exitoso y el joven ya fue dado de alta.

Según explicaron desde el Hospital, lo que se realizó fue una cirugía de alta complejidad para tratar un Glomus yugular, un tumor poco frecuente de base de cráneo que afectaba al oído medio e interno.

La intervención, inédita en la provincia por la tipología y ubicación del tumor, fue resuelta de manera interdisciplinaria con un resultado exitoso: el paciente ya recibió el alta médica.

“El procedimiento requirió un abordaje multidisciplinario que demandó no solo la pericia quirúrgica, sino también la articulación de múltiples áreas médicas y de apoyo, con un importante despliegue profesional y logístico”, destacaron desde el centro de salud.

En la operación estuvieron involucrados los servicios de Otorrinolaringología, a cargo del abordaje otológico y la coordinación del caso; Cirugía de Cabeza y Cuello, responsable del tiempo cervical y el manejo de grandes vasos; Neurocirugía, para el control de estructuras de base de cráneo y seno sigmoideo; Hemodinamia, con la embolización previa para reducir el sangrado intraoperatorio; Hemoterapia, garantizando el soporte transfusional; Diagnóstico por Imágenes, clave para la evaluación preoperatoria y el seguimiento; y Anestesiología junto con Terapia Intensiva, que aseguraron la seguridad perioperatoria y la recuperación posquirúrgica.

“Este logro demuestra que en San Juan contamos con equipos de salud pública capaces de afrontar grandes desafíos en patologías poco frecuentes, gracias al trabajo interdisciplinario y al respaldo del Gobierno de la provincia, lo que nos permite ofrecer un nivel de atención de excelencia equiparable a centros de referencia nacionales e internacionales”, resaltaron desde la institución para finalizar.

