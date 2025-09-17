Día de la Primavera: horarios, líneas de colectivo y cómo funcionará el boleto gratuito para quienes vayan al Parque

Cómo funcionará el pasaje de colectivo gratuito para quienes vayan al Parque a celebrar el Día de la Primavera este domingo.

Este domingo 21 de septiembre, en el marco del FestiJoven 2025 organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se celebrará el Día de la Primavera en el sector Oeste del Parque de Mayo. Con el objetivo de facilitar la llegada y el regreso de los estudiantes al evento, el Ministerio de Gobierno decidió que estará disponible el boleto escolar gratuito.

El sistema funcionará entre las 11:00 y las 23:00. Quienes asistan podrán acceder al beneficio abonando el pasaje con tarjeta SUBE física o digital, sin necesidad de presentar credencial. Solo deberán indicar al chofer su destino.

Asimismo, para garantizar la desconcentración, el servicio gratuito se mantendrá habilitado hasta las 00:00, permitiendo el regreso luego de finalizado el espectáculo.

Para llegar al Parque de Mayo, estas son las líneas de colectivos disponibles:

El Triunfo S.A.: TNS - 3 – 320 -321 – 323 – 341 – 345 – 364.

Albardón S.R.L.: 4 – 401 -403 – 405 – 406 - 407 - 408 – 420 – 422 – 460.

Mayo S.R.L.: C – 2 -201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 214 – 242 – 243.

Alto de Sierra S.R.L.: D – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305.

U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: TEO 1, TEO 2, TEO 3 – B - E – 100 – 101 – 102 - 103 - 122 – 123 - 125 - 126 – 127 – 129 – 130.

Libertador S.R.L.: A – 140 – 141 – 142 – 162.

Finalmente, se recomendó a los estudiantes utilizar la App Red Tulum para consultar paradas y horarios y así planificar mejor su viaje.