miércoles 17 de septiembre 2025

Día de la Primavera: horarios, líneas de colectivo y cómo funcionará el boleto gratuito para quienes vayan al Parque

El Ministerio de Gobierno dispuso que todos los estudiantes que vayan a celebrar su día al FestiJoven viajen gratis en algunos micros de la Red Tulum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionará el pasaje de colectivo gratuito para quienes vayan al Parque a celebrar el Día de la Primavera este domingo.

Cómo funcionará el pasaje de colectivo gratuito para quienes vayan al Parque a celebrar el Día de la Primavera este domingo.

Este domingo 21 de septiembre, en el marco del FestiJoven 2025 organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se celebrará el Día de la Primavera en el sector Oeste del Parque de Mayo. Con el objetivo de facilitar la llegada y el regreso de los estudiantes al evento, el Ministerio de Gobierno decidió que estará disponible el boleto escolar gratuito.

Todo lo que hay que saber sobre los festejos del Día de la Primavera en el Parque de Mayo.
Con colectivos gratis, todo lo que tenés que saber del festejo del Día de la Primavera en el Parque
en iglesia, una ola de festejos por el dia de la primavera
En Iglesia, una ola de festejos por el Día de la Primavera

El sistema funcionará entre las 11:00 y las 23:00. Quienes asistan podrán acceder al beneficio abonando el pasaje con tarjeta SUBE física o digital, sin necesidad de presentar credencial. Solo deberán indicar al chofer su destino.

Asimismo, para garantizar la desconcentración, el servicio gratuito se mantendrá habilitado hasta las 00:00, permitiendo el regreso luego de finalizado el espectáculo.

Para llegar al Parque de Mayo, estas son las líneas de colectivos disponibles:

  • El Triunfo S.A.: TNS - 3 – 320 -321 – 323 – 341 – 345 – 364.
  • Albardón S.R.L.: 4 – 401 -403 – 405 – 406 - 407 - 408 – 420 – 422 – 460.
  • Mayo S.R.L.: C – 2 -201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 214 – 242 – 243.
  • Alto de Sierra S.R.L.: D – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305.
  • U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: TEO 1, TEO 2, TEO 3 – B - E – 100 – 101 – 102 - 103 - 122 – 123 - 125 - 126 – 127 – 129 – 130.
  • Libertador S.R.L.: A – 140 – 141 – 142 – 162.

Finalmente, se recomendó a los estudiantes utilizar la App Red Tulum para consultar paradas y horarios y así planificar mejor su viaje.

