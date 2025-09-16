martes 16 de septiembre 2025

En Iglesia, una ola de festejos por el Día de la Primavera

Con apoyo de la Municipalidad de Iglesia se prevén varias actividades para que los jóvenes iglesianos celebren a lo grande el Día de la Primavera y del Estudiante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En Iglesia el Día de la Primavera y del Estudiante se viene celebrando con diversas actividades durante todo septiembre, con actividades que se desarrollan con organización y con apoyo de la Municipalidad iglesiana, en coordinación por un lado con el Bachillerato Columna Cabot (BCC) y, por el otro, con la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, convocando a alumnos y jóvenes de toda la comuna.

Futuro parque industrial de Iglesia: asi planea la intendencia que quede la obra. 
Fondos mineros

Iglesia informó las 6 obras clave que hará con la plata de regalías de este año: foco en el empleo
iglesia comenzara a formar cocineros especializados en gastronomia regional y turistica
Capacitaciones

Iglesia comenzará a formar cocineros especializados en gastronomía regional y turística

Entre las actividades que quedan por realizar están el domingo 21 de septiembre con el Picnic Show, en el Club Sportivo Iglesia de Villa Iglesia, desde las 11 horas; y la Fiesta Departamental de la Primaver a realizarse el sábado 27 de septiembre en la Plaza del barrio Real, en Villa Iglesia, desde las 20 horas.

Por otro lado, se realizará en el Polideportivo Municipal de Rodeo la Fiesta de la Juventud y el Estudiante, el día sábado 20 de septiembre desde las 20 horas, a la que invitan desde la gestión del intendente Jorge Espejo.

image
image
