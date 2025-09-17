San Agustín, el hogar de la familia albiceleste

Si bien se sabe que el fútbol despierta pasiones y que los colores se vuelven parte de la identidad de sus hinchas, en el interior del interior, esas sensaciones se intensifican, pues el club no sólo se ofrece como un espacio de reunión y adoración a la pelota, sino que se convierte en una casa para sus integrantes que lo hacen parte de sus vidas .

Pasiones del Interior San Agustín, el equipo que se creó por empleados municipales y hace flamear los colores de su bandera al pie de la sierra

Ese es el ejemplo de los hermanos Agüero , Roberto y Abraham , que en sus buenos años jugaron al fútbol para el CSD San Agustín y, además, levantar paredes adentro de la cancha, también lo hicieron alrededor de ella. Es que los ex futbolistas fueron la mano de obra de la construcción de la institución y hoy, con orgullo, lo recuerdan.

Abraham Agüero supo ser una de las estrellas del fútbol de Valle Fértil, que incluso fue tentado por los equipos de la ciudad de San Juan y jugó para Peñarol. Sin embargo, su corazón siempre latió fuerte por el club de sus orígenes, al punto que aún continúa ligado a la entidad como dirigente y se ilusiona, al igual que su presidente, Hugo Lara, con edificar una ciudad deportiva en medio de las sierras.

Durante los años ’80, tuvo la suerte que algunos pocos tienen y esa es la de jugar con sus dos hermanos. Uno de ellos es Roberto Agüero, quien debió colgar los botines por cuestiones de salud, pero que hasta hoy conserva el talento que demuestra en apenas unos segundos para la cámara. La tiene atada.

Sentados en el medio de la cancha y con las sierras como testigos, viajan en el tiempo y cuentan que fueron ellos mismos los que, antes y después de entrenar, colocaron los postes y el alambrado para el cierre perimetral. “Cuando no había hormigonera y todo se hacía con la pala”, remarcan entre risas.

El más joven de los Agüero, que guarda como reliquia el carnet de jugador, relata que su fiesta de casamiento fue en una de las sedes del club y que, como no tenía dónde vivir, los dirigentes de entonces le prestaron las instalaciones ubicadas en el centro vallisto para que allí permaneciera junto a su mujer y sus hijos.

Unidos por la sangre y el amor a la camiseta, los hermanos aseguran que San Agustín siempre fue su casa y, por ello, verla en buenas condiciones es para ellos un alivio. Y todo es gracias a Eduardo Acosta, el casero que fue adoptado por la familia albiceleste, quien agradecido por la oportunidad de tener un techo donde vivir, trabaja por y para el club.

Quien hace cuatro años que se mudó a las instalaciones situadas en el ingreso a la villa cabecera de Valle Fértil encontró en la escuadra un refugio, al que decidió convertir en un hogar. Allí, todos los días se ocupa de regar, de cuidar las plantas, de marcar la cancha si hace falta y de que todos los artefactos que pertenecen al camping estén en buen estado.

Además de esas tareas de mantenimiento, el casero reconoce que como el club recibe unos 90 chicos, en ocasiones, se convierte en el niñero de aquellos que por alguna razón se quedan más tiempo en el lugar. A ellos también les prepara la copa de leche y les lava los juegos de camisetas y chalecos que usan para entrenar.

Aunque de joven vistió los colores de otro equipo, reconoce que en San Agustín descubrió una familia y, por tanto, se siente parte de la historia del club, algo que le genera satisfacción. Y es que custodiar el espacio sagrado de los socios y contener a las futuras generaciones lo hacen un miembro más del clan, que con amor, dedicación y esfuerzo se convirtió en una pieza clave en la máquina que sostiene el buen nombre del albiceleste del Valle.