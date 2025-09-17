miércoles 17 de septiembre 2025

Barrio Los Toneles

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas

La Policía realizó un allanamiento en el Barrio Los Toneles por un caso de abuso de arma. Terminó capturando a Segura, un hombre con pedido de captura por robo doblemente agravado. Deberá cumplir con su pena hasta 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un allanamiento realizado en el Barrio Los Toneles, en Chimbas, terminó con la detención de un hombre que era buscado desde hacía meses por la Justicia. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, en el marco de una causa por abuso de arma.

Según fuentes policiales, la medida fue ordenada por el Juzgado de Primera Nominación de Menores, Niñez y Adolescencia, a raíz de un enfrentamiento entre bandas que se disputaban territorio en la zona. Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en el domicilio a un sujeto de apellido Segura, sobre quien pesaba un pedido de captura por robo doblemente agravado.

El hombre, que era intensamente buscado desde hacía varios meses, fue reducido sin incidentes y puesto a disposición de la Justicia. Las autoridades confirmaron que, por orden del Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, Segura fue trasladado de inmediato a la Unidad Carcelaria.

Allí deberá continuar con el cumplimiento de la pena impuesta por la Justicia, la cual se extenderá hasta el año 2027. La investigación por el hecho de abuso de arma y la disputa territorial entre bandas sigue su curso, indicaron desde la fuerza.

