Denunció al marido por violación, se arrepintió y la causa penal quedará en la nada

A cinco meses de la apertura de la investigación penal contra un vendedor ambulante de Chimbas acusado de violar a su mujer, la causa se vino abajo. Sucede que la presunta víctima desistió de continuar con el proceso y al fiscal no le quedó otra alternativa que pedir el sobreseimiento.

Es el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, quien solicitó el sobreseimiento del imputado, de apellido Gallardo, de 42 años y de Chimbas. El hombre había sido detenido el 26 de abril último y permaneció tres días en los calabozos hasta que el juez de garantías Matías Parrón habilitó la investigación penal preparatoria por abuso sexual con acceso carnal y dispuso su libertad, bajo medidas de coerción. El abogado Claudio Vera , el defensor, negó las acusaciones contra su cliente y encuadró el hecho dentro de un conflicto de pareja, según fuentes judiciales.

La denuncia fue presentada por la pareja del sospechoso y madre de sus tres hijos. La mujer aseguró que, en la madrugada del 25 de abril, tras una discusión en la vivienda familiar en Chimbas, su marido la sujetó del brazo y, horas más tarde, la sometió sexualmente. A raíz de ese relato, se dispuso la detención del hombre y pericias médicas, que arrojaron lesiones compatibles con un episodio reciente.

En el expediente también quedaron plasmados otros hechos posteriores: la mujer denunció amenazas indirectas a través de su hija y de vecinos, y hasta un episodio en el que halló un impacto de bala en la puerta de su casa. Todo eso quedó incorporado al legajo junto a pericias psicológicas, informes médicos y actas de allanamientos.

Sin embargo, con el paso de los meses, la denunciante dejó de colaborar. Se ausentó reiteradamente a las pericias psicológicas ordenadas, no respondió a citaciones ni a los llamados de la fiscalía. El 10 de junio, incluso, informó que no quería continuar con el proceso. Esa decisión fue determinante para el rumbo de la causa, dado que el abogado defensor solicitó el sobreseimiento para el sospechoso.

En su resolución, Arancibia explicó que los delitos de instancia privada —como los abusos sexuales en el ámbito conyugal— requieren la voluntad de la víctima para que el Estado pueda avanzar en la acción penal. En este marco, la instrucción quedó sin posibilidad de avanzar en nuevas pruebas y el Ministerio Público pidió el sobreseimiento total y definitivo de Gallardo. El juez de garantías deberá ahora resolver el pedido fiscal, aunque todo indica que la causa quedará archivada. La audiencia se realizará el jueves próximo.