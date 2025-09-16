martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pedido fiscal

Denunció al marido por violación, se arrepintió y la causa penal quedará en la nada

La denuncia fue hecha en abril pasado. El hombre fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y ahora el fiscal pidió su sobreseimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

A cinco meses de la apertura de la investigación penal contra un vendedor ambulante de Chimbas acusado de violar a su mujer, la causa se vino abajo. Sucede que la presunta víctima desistió de continuar con el proceso y al fiscal no le quedó otra alternativa que pedir el sobreseimiento.

Lee además
por el beneficio de la duda, un sujeto que fue acusado de violento zafo del castigo
UFI CAVIG

Por el beneficio de la duda, un sujeto que fue acusado de violento zafó del castigo
Acorralado por las pruebas, un sanjuanino fue condenado con 8 años de prisión por abusar a su sobrina
Pasó en San Juan

Abusó de su sobrina durante dos años pero igual zafó de ir preso

Es el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, quien solicitó el sobreseimiento del imputado, de apellido Gallardo, de 42 años y de Chimbas. El hombre había sido detenido el 26 de abril último y permaneció tres días en los calabozos hasta que el juez de garantías Matías Parrón habilitó la investigación penal preparatoria por abuso sexual con acceso carnal y dispuso su libertad, bajo medidas de coerción. El abogado Claudio Vera, el defensor, negó las acusaciones contra su cliente y encuadró el hecho dentro de un conflicto de pareja, según fuentes judiciales.

Leonardo Arancibia
El pedido de sobreseimiento lo present&oacute; el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG.

El pedido de sobreseimiento lo presentó el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG.

La denuncia fue presentada por la pareja del sospechoso y madre de sus tres hijos. La mujer aseguró que, en la madrugada del 25 de abril, tras una discusión en la vivienda familiar en Chimbas, su marido la sujetó del brazo y, horas más tarde, la sometió sexualmente. A raíz de ese relato, se dispuso la detención del hombre y pericias médicas, que arrojaron lesiones compatibles con un episodio reciente.

En el expediente también quedaron plasmados otros hechos posteriores: la mujer denunció amenazas indirectas a través de su hija y de vecinos, y hasta un episodio en el que halló un impacto de bala en la puerta de su casa. Todo eso quedó incorporado al legajo junto a pericias psicológicas, informes médicos y actas de allanamientos.

Claudio Vera
El defensor, el abogado Claudio Vera.

El defensor, el abogado Claudio Vera.

Sin embargo, con el paso de los meses, la denunciante dejó de colaborar. Se ausentó reiteradamente a las pericias psicológicas ordenadas, no respondió a citaciones ni a los llamados de la fiscalía. El 10 de junio, incluso, informó que no quería continuar con el proceso. Esa decisión fue determinante para el rumbo de la causa, dado que el abogado defensor solicitó el sobreseimiento para el sospechoso.

image
Todo queda en manos del juez de garant&iacute;as Mat&iacute;as Parr&oacute;n.

Todo queda en manos del juez de garantías Matías Parrón.

En su resolución, Arancibia explicó que los delitos de instancia privada —como los abusos sexuales en el ámbito conyugal— requieren la voluntad de la víctima para que el Estado pueda avanzar en la acción penal. En este marco, la instrucción quedó sin posibilidad de avanzar en nuevas pruebas y el Ministerio Público pidió el sobreseimiento total y definitivo de Gallardo. El juez de garantías deberá ahora resolver el pedido fiscal, aunque todo indica que la causa quedará archivada. La audiencia se realizará el jueves próximo.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses
En el Lote 52

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses

Te Puede Interesar

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta
Accidente

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta

Por Fernando Ortiz
El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan
Tiempo

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

Imagen ilustrativa
Pedido fiscal

Denunció al marido por violación, se arrepintió y la causa penal quedará en la nada

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta
Las fotos

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre lo positivo y la falta de certezas
Reacción

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre "lo positivo" y la falta de certezas