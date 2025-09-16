martes 16 de septiembre 2025

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Desde construir su propio parrillero con un invento propio hasta desarrollar un respirador durante la pandemia, Gastón Briozzo mostró su lado creativo, su pasión por los autos y su profunda fe. Los datos más curiosos del candidato a diputado nacional por Ideas de La Libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El candidato a diputado nacional por Ideas de la Libertad, Gastón Briozzo, recibió al equipo de Paren en Off, el especial de streaming de Tiempo de San Juan, y compartió 10 curiosidades sobre su vida que pocos conocen.

Briozzo es inventor y formó parte de la Mesa de Inventores de San Juan. Uno de sus inventos, el “ladrón curvo”, lo utilizó él mismo para construir su parrillero. Además, es un apasionado de los autos y armó su propio buggy, demostrando su afición por los fierros y la mecánica.

Durante la pandemia, Briozzo reunió a profesionales de distintas áreas para desarrollar un respirador artificial, contribuyendo a la lucha contra el COVID-19. Su experiencia también incluye vivir en Estados Unidos, donde adquirió un sólido dominio del idioma y amplió sus conocimientos culturales y profesionales.

En el plano personal, Briozzo destaca su fe religiosa, relatando encuentros con personas que han tenido experiencias cercanas con Dios, lo que marcó su forma de ver la vida y los desafíos.

Estas revelaciones muestran un lado más íntimo y creativo del candidato, combinando su espíritu innovador, sus pasiones personales y su convicción religiosa.

Para conocer todas las curiosidades de Gastón Briozzo, quedate a ver el video completo.

