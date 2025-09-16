10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

El candidato a diputado nacional por Ideas de la Libertad , Gastón Briozzo , recibió al equipo de Paren en Off , el especial de streaming de Tiempo de San Juan , y compartió 10 curiosidades sobre su vida que pocos conocen.

Briozzo es inventor y formó parte de la Mesa de Inventores de San Juan . Uno de sus inventos, el “ladrón curvo” , lo utilizó él mismo para construir su parrillero. Además, es un apasionado de los autos y armó su propio buggy , demostrando su afición por los fierros y la mecánica.

Durante la pandemia, Briozzo reunió a profesionales de distintas áreas para desarrollar un respirador artificial, contribuyendo a la lucha contra el COVID-19. Su experiencia también incluye vivir en Estados Unidos, donde adquirió un sólido dominio del idioma y amplió sus conocimientos culturales y profesionales.

En el plano personal, Briozzo destaca su fe religiosa, relatando encuentros con personas que han tenido experiencias cercanas con Dios, lo que marcó su forma de ver la vida y los desafíos.

Estas revelaciones muestran un lado más íntimo y creativo del candidato, combinando su espíritu innovador, sus pasiones personales y su convicción religiosa.

