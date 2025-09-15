Venus Psíquica reveló cómo será el 2026 en Argentina

En las últimas semanas, la vidente Rosa Pascal se ha vuelto sumamente famosa en redes sociales por predecir la renuncia de Javier Milei a la Presidencia. Conocida por sus videncias certeras, la uruguaya es ahora una especie de "norte" para muchos argentinos que se esperanzan con un pronto cambio en el rumbo político y económico del país.

Por ello, una nueva impactante revelación sacudió a todos los usuarios de TikTok: la adivina se refirió al futuro de la Argentina que, según ella, mejorará una vez que el líder libertario ya no esté al frente del poder. "Hoy, sábado 13 de septiembre del año 2025, en mi nueva videncia les quiero decir a toda Argentina que va a cambiar Argentina económicamente" , comenzó indicando la también conocida como "Venus Psíquica".

Y agregó: "Va a crecer de a poco, paulatinamente, la economía y la sociedad argentina. Los últimos meses de este año va a ir cambiando y, sobre todo, a principio del año 2026, va a ir mostrándose cada vez mejor la economía en la Argentina".

"También quiero decirles que, a partir del año 2026, Argentina va a hacer negocios con el mundo. Los suelos del interior de Argentina van a hacer negocios con todas las potencias en el mundo y Argentina también va a hacer comercio con el mundo, sobre todo con la energía, con internet", agregó en su nueva videncia.

Finalmente, ratificó su mensaje anterior, aportando nuevos detalles: "Argentina va a tener un crecimiento muy grande, ya que los suelos del interior de Argentina van a dar dinero. Bendiciones a toda la Argentina, va a salir adelante en todo. Los cambios son ahora a fines del año 2025 y a principios de 2026 se van a notar cada vez más los cambios en Argentina".

Luego, en otro video, Rosa Pascal aclaró que todo esto sucederá una vez que Milei ya no esté en el poder.